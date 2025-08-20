El cantante denunció que los cortes eléctricos han convertido su “paraíso” en un “infierno” y compartió una foto de su casa sin luz

Santo Domingo.– El cantautor venezolano-argentino Ricardo Montaner denunció a través de redes sociales los constantes apagones que afectan a Samaná, provincia donde reside, y pidió la intervención del presidente Luis Abinader para resolver la crisis eléctrica.

El intérprete de “El poder de tu amor” publicó una fotografía de su hogar a oscuras, iluminado solo por velas, junto a su esposa. En el mensaje expresó que ese lugar, al que considera su “paraíso”, se ha convertido en un “infierno” por los prolongados cortes de energía.

Montaner utilizó la palabra “socorro” para enfatizar la urgencia de una solución, señalando que la situación afecta no solo a él, sino a toda la comunidad de Samaná, que sufre interrupciones constantes en el servicio eléctrico.

La denuncia del artista se suma al creciente malestar de ciudadanos en distintas zonas del país, donde los apagones han generado protestas y quejas contra las distribuidoras eléctricas.

Hasta el momento, las autoridades no han respondido públicamente al reclamo del cantante, quien goza de gran influencia en República Dominicana, país del que también es ciudadano y al que ha descrito en múltiples ocasiones como su “tierra adoptiva”.