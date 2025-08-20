31.1 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 20, 2025
InicioNoticiasPersisten fallas en la rehabilitación de la Ciudad Colonial
Noticias

Persisten fallas en la rehabilitación de la Ciudad Colonial

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

La arrabalización de la calle El Conde y la Ciudad Colonial continúa sin control

Autoridades como la Alcaldía del Distrito Nacional, la Policía...
Entretenimiento

Museos de Ciudad Colonial se alistan para acoger la Feria del Libro

Santo Domingo.- Los museos de la Ciudad Colonial se...

Vecinos denuncian deficiencias en trabajos de reparación en las calles Santomé y Mercedes

Santo Domingo.– A pesar de que los trabajos de recuperación de la Ciudad Colonial aún no concluyen, residentes y transeúntes han denunciado la mala calidad de algunas intervenciones, especialmente en las calles Santomé y Mercedes, donde persisten fallas visibles a pesar de múltiples reparaciones.

En la zona se observa un gran hoyo en plena vía, abierto nuevamente tras haber sido reparado en más de una ocasión, lo que ha generado malestar entre los vecinos y comerciantes que diariamente enfrentan los inconvenientes del tránsito y el deterioro.

Persisten fallas en la rehabilitación de la Ciudad Colonial
Persisten fallas en la rehabilitación de la Ciudad Colonial

Antecedentes del proyecto

El Programa de Revitalización de la Ciudad Colonial, impulsado por el Ministerio de Turismo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), inició en 2017 con el objetivo de mejorar las infraestructuras, modernizar servicios básicos y embellecer el casco histórico, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1990.

Sin embargo, los retrasos y cuestionamientos sobre la calidad de las obras han sido constantes. En varias ocasiones, juntas de vecinos y asociaciones culturales han advertido que la falta de planificación y supervisión está afectando la movilidad, el turismo y la vida cotidiana de la comunidad.

Reclamo ciudadano

Vecinos aseguran que las reparaciones improvisadas y el poco criterio técnico en algunos tramos amenazan con convertir la revitalización en un problema mayor. Reclaman a las autoridades mayor fiscalización a las empresas contratistas y una comunicación más transparente sobre los plazos de entrega.

El mal estado de las calles no solo afecta la circulación de vehículos y peatones, sino que también pone en riesgo la seguridad de los visitantes, en una de las zonas más emblemáticas y turísticas de la capital dominicana.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Ataque de un perro en India reaviva debate sobre razas prohibidas
Artículo siguiente
El abandono de nuestros símbolos patrios en el mes de la Restauración

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

El periodismo frente al dolor: ¿informar o vulnerar la intimidad?

A Quemarropa 0
 La cobertura sensacionalista de tragedias en la prensa dominicana...

Golpe a las empresas de funcionarios: DGCP suspende 38 registros por conflicto de interés

Noticias 0
La Dirección de Contrataciones Públicas canceló de manera preventiva...

Indotel pondrá en marcha sistema nacional de alertas

Noticias 0
 Guido Gómez Mazara anuncia que la plataforma permitirá informar...

¿Qué pasó esta semana?

Presidente Abinader encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana

Noticias 0
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabeza este lunes...

Bolsonaro regresa a casa tras exámenes médicos mientras espera juicio por golpismo

Noticias 0
El expresidente brasileño, en prisión domiciliaria, fue diagnosticado con...

Michael Bublé deslumbra en Cap Roig con su única actuación en España

Entretenimiento 0
El cantante canadiense clausura el festival de Calella de...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group