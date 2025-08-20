Vecinos denuncian deficiencias en trabajos de reparación en las calles Santomé y Mercedes

Santo Domingo.– A pesar de que los trabajos de recuperación de la Ciudad Colonial aún no concluyen, residentes y transeúntes han denunciado la mala calidad de algunas intervenciones, especialmente en las calles Santomé y Mercedes, donde persisten fallas visibles a pesar de múltiples reparaciones.

En la zona se observa un gran hoyo en plena vía, abierto nuevamente tras haber sido reparado en más de una ocasión, lo que ha generado malestar entre los vecinos y comerciantes que diariamente enfrentan los inconvenientes del tránsito y el deterioro.

Antecedentes del proyecto

El Programa de Revitalización de la Ciudad Colonial, impulsado por el Ministerio de Turismo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), inició en 2017 con el objetivo de mejorar las infraestructuras, modernizar servicios básicos y embellecer el casco histórico, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1990.

Sin embargo, los retrasos y cuestionamientos sobre la calidad de las obras han sido constantes. En varias ocasiones, juntas de vecinos y asociaciones culturales han advertido que la falta de planificación y supervisión está afectando la movilidad, el turismo y la vida cotidiana de la comunidad.

Reclamo ciudadano

Vecinos aseguran que las reparaciones improvisadas y el poco criterio técnico en algunos tramos amenazan con convertir la revitalización en un problema mayor. Reclaman a las autoridades mayor fiscalización a las empresas contratistas y una comunicación más transparente sobre los plazos de entrega.

El mal estado de las calles no solo afecta la circulación de vehículos y peatones, sino que también pone en riesgo la seguridad de los visitantes, en una de las zonas más emblemáticas y turísticas de la capital dominicana.