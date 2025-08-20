31.1 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 20, 2025
InicioEntretenimientoMichael Bublé deslumbra en Cap Roig con su única actuación en España
Entretenimiento

Michael Bublé deslumbra en Cap Roig con su única actuación en España

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

El cantante canadiense clausura el festival de Calella de Palafrugell con un espectáculo lleno de humor, complicidad y grandes clásicos del jazz y el pop

Palafrugell (Girona),  (EFE).- Michael Bublé conquistó anoche al público del Festival Cap Roig en Calella de Palafrugell con una actuación vibrante que combinó su inconfundible voz, un carisma arrollador y un show cargado de humor y cercanía.

Un arranque electrizante

A pocos días de cumplir 50 años, Bublé abrió su espectáculo con Feeling Good, popularizado por Anthony Newley, provocando un sonoro “¡oooh!” entre las más de 2.000 personas que llenaban la platea. Vestido con traje negro, acompañado por una banda de veinte músicos, el canadiense mostró desde el inicio por qué ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo.

Carisma, humor y complicidad

El artista no solo enamoró con su voz, sino también con su espontaneidad. Regaló su corbata a un espectador, bromeó diciendo que “a otro le daría los pantalones” y convirtió a un asistente llamado Juan Carlos en protagonista de la noche, intercambiando bromas y hasta un abanico.
Con clásicos como Love, Such a Night, Sway —que comenzó a cantar en castellano— y Home, logró que el público se levantara a bailar, entre risas y ovaciones.

Un viaje musical

Durante los 90 minutos de espectáculo, Bublé interpretó temas propios como Haven’t Met You Yet, Everything y Cry Me a River, además de versiones de Elvis Presley, Nat King Cole, los Eagles y un popurrí de rock and roll.
En un momento especial, cedió el protagonismo a uno de sus trompetistas para cantar You’re Nobody Till Somebody Loves You, recibiendo una ovación.

Clausura por todo lo alto

El cantante, que definió a su banda como su “familia” y “los mejores del planeta”, cerró la noche con Always on My Mind, dejando al público rendido. Su actuación, la única en España este año, puso el broche de oro al Festival Cap Roig, que en esta edición reunió a más

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Bunbury desmiente rumores y defiende a Eva Amaral de insultos machistas
Artículo siguiente
Comisión de Espectáculos convoca a exámenes para obtener carnet de radio y televisión

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

El periodismo frente al dolor: ¿informar o vulnerar la intimidad?

A Quemarropa 0
 La cobertura sensacionalista de tragedias en la prensa dominicana...

Golpe a las empresas de funcionarios: DGCP suspende 38 registros por conflicto de interés

Noticias 0
La Dirección de Contrataciones Públicas canceló de manera preventiva...

Indotel pondrá en marcha sistema nacional de alertas

Noticias 0
 Guido Gómez Mazara anuncia que la plataforma permitirá informar...

¿Qué pasó esta semana?

Luis Abinader anuncia cambios en su gabinete con el decreto 461-25

Noticias 0
Movimientos impactan a Banreservas, Refidomsa, Senasa, DIECOM, INABIE y...

Más de 2,000 muertos en Gaza mientras buscaban ayuda humanitaria

Noticias 0
 El Ministerio de Salud de Gaza denuncia que la...

Punta Catalina 2 regresa al SENI y promete aliviar los apagones

Noticias 0
 La unidad entró este domingo con un aporte inicial...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group