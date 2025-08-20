El cantante canadiense clausura el festival de Calella de Palafrugell con un espectáculo lleno de humor, complicidad y grandes clásicos del jazz y el pop

Palafrugell (Girona), (EFE).- Michael Bublé conquistó anoche al público del Festival Cap Roig en Calella de Palafrugell con una actuación vibrante que combinó su inconfundible voz, un carisma arrollador y un show cargado de humor y cercanía.

Un arranque electrizante

A pocos días de cumplir 50 años, Bublé abrió su espectáculo con Feeling Good, popularizado por Anthony Newley, provocando un sonoro “¡oooh!” entre las más de 2.000 personas que llenaban la platea. Vestido con traje negro, acompañado por una banda de veinte músicos, el canadiense mostró desde el inicio por qué ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo.

Carisma, humor y complicidad

El artista no solo enamoró con su voz, sino también con su espontaneidad. Regaló su corbata a un espectador, bromeó diciendo que “a otro le daría los pantalones” y convirtió a un asistente llamado Juan Carlos en protagonista de la noche, intercambiando bromas y hasta un abanico.

Con clásicos como Love, Such a Night, Sway —que comenzó a cantar en castellano— y Home, logró que el público se levantara a bailar, entre risas y ovaciones.

Un viaje musical

Durante los 90 minutos de espectáculo, Bublé interpretó temas propios como Haven’t Met You Yet, Everything y Cry Me a River, además de versiones de Elvis Presley, Nat King Cole, los Eagles y un popurrí de rock and roll.

En un momento especial, cedió el protagonismo a uno de sus trompetistas para cantar You’re Nobody Till Somebody Loves You, recibiendo una ovación.

Clausura por todo lo alto

El cantante, que definió a su banda como su “familia” y “los mejores del planeta”, cerró la noche con Always on My Mind, dejando al público rendido. Su actuación, la única en España este año, puso el broche de oro al Festival Cap Roig, que en esta edición reunió a más