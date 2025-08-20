31.1 C
Más de 600 familias participaron en el II Congreso Internacional de Matrimonio y Familia

Por: Redacción

La Conferencia del Episcopado Dominicano reunió delegaciones nacionales e internacionales en un encuentro formativo en la PUCMM de Santiago

Santiago, Rep. Dom., . – Con la participación de más de 600 familias de todas las diócesis del país y de naciones como España, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México y Puerto Rico, la Comisión Nacional de Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) celebró el II Congreso Internacional de Matrimonio y Familia, los días 16 y 17 de agosto en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), campus de Santiago.

Bajo el lema “Matrimonio y Familia, fuente de amor y esperanza”, el evento incluyó conferencias, paneles y talleres sobre temas como la misión de la familia desde la fe, el manejo de conflictos, la resiliencia, el crecimiento en el amor en cada etapa del matrimonio y testimonios sobre la Pastoral Familiar.

Más de 600 familias participaron en el II Congreso Internacional de Matrimonio y Familia
Más de 600 familias participaron en el II Congreso Internacional de Matrimonio y Familia

Mensajes de los obispos

En la eucaristía de apertura, el arzobispo metropolitano de Santiago y presidente de la CED, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, exhortó a los matrimonios a poner a Dios en el centro de sus hogares: “El amor a Dios se vive en lo concreto, en la vida diaria, en los gestos de perdón, en la paciencia, en el servicio mutuo, en la educación de los hijos, en la fidelidad cotidiana”.

Por su parte, mons. Tomás Alejo Concepción, obispo de San Juan de la Maguana y presidente de la Comisión Nacional de Familia, subrayó: “El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo”.

La misa de clausura fue presidida por el nuncio apostólico en el país, mons. Piergiorgio Bertoldi, quien destacó que el amor conyugal es una alianza permanente: “El amor para siempre no es un salto en la oscuridad, es la base para decir a la persona amada: ante mis ojos, tú no morirás”.

Más de 600 familias participaron en el II Congreso Internacional de Matrimonio y Familia
Más de 600 familias participaron en el II Congreso Internacional de Matrimonio y Familia

Participación y coordinación

La eucaristía final fue concelebrada por varios obispos, entre ellos mons. Andrés Napoleón Romero Cárdenas (Barahona), mons. Carlos Tomás Morel Diplán (La Vega), mons. Andrés Amauri Rosario Henríquez (auxiliar electo de Santiago), mons. Gregorio Nicanor Peña Rodríguez (emérito de Higüey) y mons. Valentín Reynoso Hidalgo (auxiliar emérito de Santiago), junto al rector de la PUCMM, padre Secilio Espinal.

La coordinación estuvo a cargo del sacerdote Manuel Díaz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Familia, junto a los matrimonios asesores Johnny y Sandra Martínez, Juan e Idalia Cruz y el padre Pedro Pablo Carvajal, entre otros.

 

