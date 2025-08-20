31.1 C
Más de 2,000 muertos en Gaza mientras buscaban ayuda humanitaria

El Ministerio de Salud de Gaza denuncia que la crisis alimentaria y los ataques elevan la cifra total de fallecidos en la guerra a más de 62,000 desde octubre de 2023

Jerusalén, 20 ago (EFE).- El número de palestinos muertos en la Franja de Gaza mientras intentaban recibir ayuda humanitaria ya supera los 2.000, según el Ministerio de Salud del enclave, controlado por Hamás.

Muertes en los puntos de ayuda

El informe detalla que solo este martes 22 personas murieron cuando trataban de conseguir comida en los puntos de reparto de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) o en los cruces fronterizos donde ingresan camiones de la ONU y otras organizaciones internacionales. En total, 2,018 personas han perdido la vida en estas circunstancias desde el inicio del conflicto.

Balance general de víctimas

A esas cifras se suman 34 fallecidos por ataques israelíes registrados el mismo día, lo que eleva el número total de muertos desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre de 2023, a 62,122 personas.

Además, el Ministerio informó de la muerte por hambruna de tres civiles, con lo que ya son 269 los fallecidos por desnutrición, entre ellos 112 niños, un dato que subraya la gravedad de la crisis humanitaria en la Franja.

Crisis humanitaria sin precedentes

La combinación de bloqueo, ataques militares y falta de acceso a alimentos mantiene al enclave al borde del colapso. Organismos internacionales han advertido que la situación podría deteriorarse aún más si no se garantizan corredores seguros para la ayuda humanitaria.

 

