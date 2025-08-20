Afirma que la supuesta crisis actual es consecuencia de desvíos de fondos estatales

Santo Domingo.– El expresidente Leonel Fernández arremetió este miércoles contra el Gobierno al asegurar que la supuesta crisis que atraviesa el país es consecuencia directa del uso indebido de recursos estatales durante el pasado proceso electoral.

“Lo que está ocurriendo hoy en la República Dominicana es el costo de haberse atrevido, con dinero público, a comprar unas elecciones, y el pueblo se la está cobrando, porque el enojo y la ira popular que hoy existe es inenarrable”, afirmó el ex candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo.

Fernández ofreció estas declaraciones durante el acto de relanzamiento del Frente de Balagueristas con Leonel, donde acusó al oficialismo de desviar fondos para la campaña electoral, sin cumplir con las obras prometidas que justificaban esas inversiones.

El exmandatario señaló que el PRM tomó cuantiosos préstamos bajo el argumento de destinarlos a proyectos de infraestructura, pero que esos recursos “terminaron gastados” en la campaña presidencial, de acuerdo con una nota enviada por su organización política.

Como ejemplo, citó la renegociación del contrato de Aerodom, en la que se proyectó la construcción de un puente paralelo al Jacinto J. Peynado, un puente elevado junto al Puente Flotante y un hospital traumatológico en San Cristóbal.

“Ninguna de esas obras se ha realizado, pero el dinero sí se gastó en política”, subrayó Fernández.