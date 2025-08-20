El canciller ruso advirtió que Moscú defenderá con firmeza sus “intereses legítimos” y criticó a Occidente por querer excluir a Rusia de los acuerdos

Moscú, (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó este martes cualquier propuesta de garantías de seguridad colectivas para Ucrania que no incluyan a Rusia, calificando la idea de “utopía”.

Advertencia a Occidente

En rueda de prensa junto a su homólogo jordano, Ayman Safadi, Lavrov afirmó: “No podemos aceptar que se proponga resolver los asuntos de la seguridad colectiva sin Rusia. No saldrá bien”.

Además, advirtió que Moscú defenderá sus “intereses legítimos con firmeza y rigor”, en respuesta a posibles planes de desplegar tropas europeas o aviones estadounidenses en territorio ucraniano.

El antecedente de 2022

El jefe de la diplomacia rusa recordó que en abril de 2022 Ucrania presentó una propuesta de paz que incluía renunciar a la OTAN y a las armas nucleares a cambio de garantías internacionales.

Según Lavrov, Moscú estuvo dispuesto a firmar un acuerdo con participación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y países como Alemania o Turquía.

Críticas al alto el fuego

Lavrov calificó como “política de confrontación” la propuesta de un alto el fuego mientras Occidente continúa suministrando armas a Kiev. “Debatir cuestiones de seguridad sin Rusia es un camino a ninguna parte”, insistió.

Putin y Zelenski: reunión lejana

El canciller ruso también rebajó las expectativas sobre un encuentro próximo entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, al señalar que las cumbres de líderes deben prepararse minuciosamente y no se vislumbran avances inmediatos.