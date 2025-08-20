Editorial

La multa de RD$2,189,154 impuesta por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a la Clínica Abel González, tras negar atención a dos sobrevivientes del desplome del techo de la discoteca Jet Set, es más que una sanción: es un espejo del deterioro humano en nuestro sistema sanitario.

No es un hecho aislado. Otras clínicas han sido castigadas por prácticas similares, como Vista del Jardín, multada con más de RD$1.6 millones por exigir depósitos previos en emergencias. Casos que muestran un patrón vergonzoso: en muchos centros privados, la urgencia de salvar vidas queda subordinada a trámites administrativos y capacidad de pago.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) no puede mirar hacia otro lado. Sus afiliados deben recordar que su profesión nace del compromiso de salvar vidas, no de calcular ingresos. La ética médica debe imponerse siempre.

El Estado, a través de Salud Pública y SISALRIL, debe reforzar las sanciones y protocolos para que ningún paciente sea rechazado por razones económicas.

La tragedia del Jet Set dejó al descubierto más que un techo desplomado: reveló la deshumanización de un sector. La salud de un ciudadano está por encima del dinero. Todo lo demás es negocio.

