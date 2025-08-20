31.1 C
Noticias

Indotel pondrá en marcha sistema nacional de alertas

Por: Redacción

Fecha:

Guido Gómez Mazara anuncia que la plataforma permitirá informar en tiempo real sobre fenómenos atmosféricos en todo el país

Santo Domingo.– El presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), doctor Guido Gómez Mazara, anunció que la institución trabaja en la puesta en marcha de un sistema nacional de alertas.

La iniciativa procura a informar a la población de manera inmediata sobre la ocurrencia de fenómenos atmosféricos u otras eventualidades.

Durante una entrevista en el programa A Diario, que se transmite por Sentido 89.3 FM, Gómez Mazara explicó que el objetivo es garantizar que cualquier persona, sin importar en qué punto del territorio nacional se encuentre, reciba la información de manera oportuna.

El titular del Indotel adelantó que en un plazo de dos semanas ofrecerán los detalles completos sobre la implementación del sistema, que busca reforzar la capacidad de respuesta de las instituciones y de la ciudadanía frente a emergencias.

Aunque no profundizó en los aspectos técnicos, aseguró que la iniciativa está concebida como una herramienta de prevención y seguridad pública, en coordinación con organismos de protección civil y meteorología.

 

