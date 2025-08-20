

La Dirección de Contrataciones Públicas canceló de manera preventiva compañías vinculadas a ministros, viceministros, alcaldes y regidores, en cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

SD. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó la suspensión preventiva de 38 empresas inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) vinculadas a funcionarios, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

La medida, contenida en la Resolución DGCP44-2025-002579, busca prevenir conflictos de interés y garantizar transparencia en los procesos de contratación. Según explicó el director de la DGCP, Carlos Pimentel, no se trata de una sanción definitiva, sino de una acción preventiva mientras persista la incompatibilidad legal.

Entre los funcionarios y las empresas suspendidas figuran:

José Leonel Cabrera Abud (Neney Cabrera), ministro sin cartera: Textiles Cabrera, SA.

Armando Paíno Henríquez Dajer, ministro de Medio Ambiente: Galienville Partnership, SRL.

Carmen Rossina Guerrero Heredia, viceministra de Cultura: Heroboma, SRL y Greenrock Servicios, SRL.

Alice Baroni Bethancourt, viceministra de Cultura: Alice Baroni Bethancourt, Market Advisory, SRL y Serulle & Asociados, SR L.

L. Antonio Palma Larancuent, viceministro: Corning Invest, SRL y Finext Dominicana, SRL.

Edwin Eusebio Feliz Brito, viceministro: Express Full Capital, SRL.

María Eloísa Luna Liberato, viceministra: Nuntius Comunicaciones, SRL.

Miguel A. Rubio Báez, viceministro: Suplidora Melissa, SRL.

Roger G. Pujols Rodríguez, viceministro: Pujols Rodríguez Consultores, SRL.

Elvis Alexis Muñoz Peralta, viceministro.

Lenin Ramón Bueno Rodríguez, viceministro.

Abel Madera Espinal, director general: Blue Hills Investments, SRL.

Carlos de Jesús Pellerano Cepeda, director ejecutivo: Carlos Pellerano & Asociados, SRL.

Cruzdeyvi de los Santos Mota, alcalde: Vicoprint, SRL (Viu Cool Print).

José Miguel Arias Tejeda, regidor: Tejeda Palé y Más, SRL.

Omar José García Castillo, director: Farmacia Omayra, SRL.

Yovanny Heredia Reyes, regidor: Grupo YAP Contratista, SRL.

Yakaira Alejandrina García Peralta, subdirectora ejecutiva: Herramitodo, SRL.

Robert Darío Polanco Tejada, director ejecutivo del CNGP: Visión y Actualidad, SRL.

Edgar García Cabrera, director ejecutivo.

Feliz Alberto Ramírez Peña, subdirector.

Ibelys Dominga Colón Beltres, regidora.

Julio Manuel Rodríguez Grullón, vicepresidente.

Leymi Virginia Lora Córdova, consultora jurídica.

Néstor Julio Matos Ureña, director general.

Rafael Ulises Cruz Rodríguez, director general.

Rafael Jhonny Jiménez Ramírez, subdirector.

En total, 38 registros fueron suspendidos. La DGCP informó que ha suspendido 567 empresas durante la actual gestión como parte de su política de control y transparencia.