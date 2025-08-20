La cobertura sensacionalista de tragedias en la prensa dominicana plantea un dilema ético: ¿informar con respeto o convertir el dolor en espectáculo?

Santo Domingo. Con frecuencia, en la prensa dominicana —tanto en los periódicos tradicionales como en noticieros de televisión y plataformas digitales— se repite una práctica que cada vez genera más cuestionamientos: la cobertura de tragedias y crímenes desde una perspectiva invasiva, casi como si los medios fueran “cazadores de monstruos”.

No es raro ver cómo, ante el fallecimiento de una persona, los reporteros se acercan al ataúd con sus cámaras para captar la imagen del difunto, o cómo, en medio del duelo, formulan preguntas a los familiares sobre “cómo recibieron la noticia de la muerte”.

La pregunta es obligada: ¿cuál es el valor agregado que aporta ese tipo de testimonio al ejercicio periodístico? ¿Qué aporta al entendimiento de los hechos indagar en un dolor tan íntimo?

El espectáculo del sufrimiento

La competencia por la inmediatez y la búsqueda de tendencias en redes sociales ha generado una lógica en la que parece válido todo recurso con tal de atraer clics o audiencia. “Caiga quien caiga” se convierte en la regla. El dolor ajeno termina transformado en un espectáculo mediático que vulnera la intimidad de las familias, sin aportar mayor contexto a la noticia.

La prensa, en lugar de contribuir a una comprensión respetuosa de los hechos, corre el riesgo de deshumanizar la tragedia. La muerte se convierte en imagen de portada y la pena de los familiares en un fragmento de contenido viral.

El valor del respeto

El periodismo dominicano debe replantearse: ¿dónde queda el respeto a la intimidad, al silencio necesario en los momentos de pérdida? Informar no significa invadir. Cubrir no significa irrespetar.

La ética periodística establece que el dolor humano debe ser tratado con sensibilidad, evitando la explotación mediática de escenas íntimas. La noticia no se empobrece por no mostrar un ataúd de cerca ni por evitar preguntas que solo profundizan la angustia de los dolientes. Por el contrario, se fortalece cuando se ofrece contexto, análisis y datos que permitan entender el hecho más allá de lo anecdótico o morboso.

Informar con humanidad

Hoy, en medio de la presión por la tendencia digital, es necesario rescatar un principio básico: el periodismo también es humanidad. Las audiencias merecen información veraz, pero las familias merecen respeto.

El reto para los medios dominicanos es equilibrar ambos deberes: informar con rigor, sin renunciar a la compasión. Porque ninguna primicia, ningún clic ni ninguna tendencia justifican pasar por encima de la dignidad de las personas.