A quemarropa

En agosto, cuando conmemoramos el 162 aniversario de la Restauración de la República Dominicana, la patria nos convoca a recordar el sacrificio de quienes devolvieron la soberanía nacional. Sin embargo, duele constatar que, en pleno corazón de la Ciudad Colonial, nuestra bandera ondea triste y abandonada en el edificio Diez de la calle El Conde.

La bandera dominicana, símbolo supremo de libertad y dignidad, no merece ser relegada al descuido. Su tejido no es simple tela: representa la sangre derramada por los restauradores, el azul de la libertad alcanzada y el blanco de la paz conquistada a fuerza de sacrificio.

Cada pliegue de nuestra enseña nacional guarda el eco de las montañas de Capotillo, donde se encendió la chispa que nos devolvió como nación libre y soberana.

El estado en que se muestra hoy la bandera en uno de los espacios más emblemáticos de la capital refleja una indiferencia dolorosa. Ninguna autoridad parece haberse percatado, y esa omisión habla más fuerte que las palabras: hemos normalizado el irrespeto a lo que debería unirnos como dominicanos.

La Restauración no fue solo un acto militar; fue un grito de identidad y de amor por esta tierra. Ese mismo amor debería reflejarse en el cuidado de nuestros símbolos patrios. No basta con discursos en las efemérides ni con ceremonias oficiales: se necesita una verdadera cultura de respeto y vigilancia, donde cada ciudadano y cada institución se sienta responsable de mantener viva la dignidad de la nación.

Ver una bandera desgastada, descuidada o mal izada es un recordatorio de que la memoria histórica se debilita cuando no la defendemos con gestos sencillos pero trascendentes. Cuidar la bandera es cuidar nuestra identidad.

Este aniversario de la Restauración debe servirnos de reflexión: ¿qué hemos hecho para honrar el legado de aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida por una patria libre? El respeto a los símbolos patrios empieza en los detalles, y esos detalles son los que forjan la grandeza de un pueblo.

La bandera dominicana debe ondear siempre con la dignidad que merece, porque en ella descansa la memoria de los héroes y la esperanza de las futuras generaciones.