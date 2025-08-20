Las pruebas se celebrarán el 31 de octubre y 1 de noviembre en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña

Santo Domingo.– La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) anunció la celebración de una jornada nacional de exámenes para obtener el carnet reglamentario que habilita el ejercicio profesional en radio y televisión, de conformidad con la Ley 1951 y el Reglamento 824.

Las evaluaciones, orales y escritas, se realizarán los días viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre de 2025, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 30 de octubre.

Los exámenes se llevarán a cabo en el auditorio Juan Bosch y en las salas Carmen Natalia y Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, ubicada en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

La CNEPR informó que los aspirantes deberán inscribirse previamente en sus oficinas, situadas en la calle Juan Parra Alba esquina avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó (avenida del Puerto), en el Edificio La Casona, junto a Politur.

El presidente de la CNEPR, José Antonio Aybar F., exhortó a los comunicadores que actualmente ejercen sin portar el carnet a regularizar su estatus, destacando que este documento garantiza transparencia, profesionalidad y respeto al marco legal en el desempeño mediático.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a ciudadanos dominicanos mayores de 18 años. Los requisitos incluyen la presentación de una copia del certificado de bachillerato o título universitario y una copia de la cédula de identidad.

Para más información, la institución habilitó los teléfonos 809-686-8788 y 809-504-3435 (WhatsApp), disponibles en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.