31.1 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 20, 2025
InicioNoticiasCOE levanta restricción marítima en la Costa Norte tras normalizarse el oleaje
Noticias

COE levanta restricción marítima en la Costa Norte tras normalizarse el oleaje

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

COE mantiene alerta por huracán Erin; prohíben uso de playas en la costa Atlántica

El fenómeno categoría 3 genera oleaje de hasta 12...
Noticias

COE eleva alerta amarilla por efectos del huracán Erin en la costa norte

 Oleaje peligroso, fuertes vientos y lluvias impactarán provincias desde...
Noticias

COE descontinúa alerta verde en el Distrito Nacional, Santo Domingo y San Pedro de Macorís

El informe meteorológico establece que gran parte del país...

 

La medida aplica a todas las embarcaciones y deportes acuáticos, según boletín de INDOMET

Santo Domingo.– La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que quedó levantada la restricción marítima en la Costa Atlántica para todo tipo de embarcaciones y deportes acuáticos, tras el retorno a la normalidad del oleaje.

La decisión se tomó a partir del boletín marítimo emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), en el cual se establece que las condiciones en el litoral norte ya no representan riesgos para la navegación ni para actividades recreativas.

Durante los últimos días, el COE había mantenido la prohibición debido a oleajes anormales en varias provincias costeras, como parte de las medidas preventivas para proteger la vida de pescadores, turistas y operadores marítimos.

Con la mejora de las condiciones, la entidad reiteró su llamado a los ciudadanos a mantenerse atentos a los próximos boletines oficiales, especialmente ante la actual temporada ciclónica, cuando los fenómenos atmosféricos pueden modificar rápidamente el comportamiento del mar.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Persisten fallas en la rehabilitación de la Ciudad Colonial
Artículo siguiente
Indotel pondrá en marcha sistema nacional de alertas

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

El periodismo frente al dolor: ¿informar o vulnerar la intimidad?

A Quemarropa 0
 La cobertura sensacionalista de tragedias en la prensa dominicana...

Golpe a las empresas de funcionarios: DGCP suspende 38 registros por conflicto de interés

Noticias 0
La Dirección de Contrataciones Públicas canceló de manera preventiva...

Indotel pondrá en marcha sistema nacional de alertas

Noticias 0
 Guido Gómez Mazara anuncia que la plataforma permitirá informar...

¿Qué pasó esta semana?

RSP abre moderno centro médico en Punta Cana

Sociales 0
 La clínica ofrece servicios de nutrición, medicina estética, anti-edad...

Taylor Swift deslumbra con su era Showgirl: outfits dignos del escenario de Las Vegas y nuevo álbum que redefine su estilo

Entretenimiento 0
El álbum, ambientado en un universo cabaret lleno de...

Conversatorio sobre el cemí de algodón en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón

Entretenimiento 0
 El Banco Popular promueve un encuentro para explorar los...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group