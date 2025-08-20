La medida aplica a todas las embarcaciones y deportes acuáticos, según boletín de INDOMET

Santo Domingo.– La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que quedó levantada la restricción marítima en la Costa Atlántica para todo tipo de embarcaciones y deportes acuáticos, tras el retorno a la normalidad del oleaje.

La decisión se tomó a partir del boletín marítimo emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), en el cual se establece que las condiciones en el litoral norte ya no representan riesgos para la navegación ni para actividades recreativas.

Durante los últimos días, el COE había mantenido la prohibición debido a oleajes anormales en varias provincias costeras, como parte de las medidas preventivas para proteger la vida de pescadores, turistas y operadores marítimos.

Con la mejora de las condiciones, la entidad reiteró su llamado a los ciudadanos a mantenerse atentos a los próximos boletines oficiales, especialmente ante la actual temporada ciclónica, cuando los fenómenos atmosféricos pueden modificar rápidamente el comportamiento del mar.