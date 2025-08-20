Los informes abarcan desde 2013 hasta 2021 y contienen recomendaciones que deberán ser supervisadas junto a la Contraloría General de la República

Santo Domingo.— La Cámara de Cuentas de la República Dominicana aprobó cuatro auditorías que ponen bajo la lupa el manejo de fondos en instituciones claves del Estado, entre ellas la Cancillería (Mirex), el Ministerio de Medio Ambiente (Mimarena), el Ministerio de la Presidencia (Minpre) y la Junta del Distrito Municipal de Maizal, en Valverde.

Los informes, elaborados conforme a la Constitución y la Ley 18-24, abarcan períodos comprendidos entre 2013 y 2021 y revelan observaciones sobre los estados de ejecución presupuestaria y financieros de cada entidad.

Instituciones auditadas y períodos

Maizal (Valverde): ejecución presupuestaria 2013-2016.

ejecución presupuestaria 2013-2016. Mirex: ejecución presupuestaria 2017-2018.

ejecución presupuestaria 2017-2018. Mimarena: estados financieros 2017-2019.

estados financieros 2017-2019. Minpre: ejecución presupuestaria 2020-2021.

Seguimiento obligatorio

Las auditorías incluyen recomendaciones de mejora que deberán ser cumplidas y supervisadas por la Cámara de Cuentas en coordinación con la Contraloría General de la República, las unidades de control interno y otras instancias competentes.

Con estas disposiciones, la CCRD busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.