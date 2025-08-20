28.4 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 20, 2025
InicioNoticiasCámara de Cuentas revela auditorías en Cancillería, Medio Ambiente, Minpre y Maizal
Noticias

Cámara de Cuentas revela auditorías en Cancillería, Medio Ambiente, Minpre y Maizal

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

¡Alerta Caribe! México y RD unen fuerzas ante invasión de 400 mil toneladas de sargazo en 2025

Los gobiernos buscan crear una mesa binacional para frenar...
Noticias

Fundación denuncia que obras urbanas destruyen las áreas verdes del Centro Olímpico

Grave denuncia: el Centro Olímpico se queda sin árboles...
A Quemarropa

Plásticos y mentiras

A QuemarropaLa Unión Europea ha financiado una campaña para...

Los informes abarcan desde 2013 hasta 2021 y contienen recomendaciones que deberán ser supervisadas junto a la Contraloría General de la República

Santo Domingo.— La Cámara de Cuentas de la República Dominicana aprobó cuatro auditorías que ponen bajo la lupa el manejo de fondos en instituciones claves del Estado, entre ellas la Cancillería (Mirex), el Ministerio de Medio Ambiente (Mimarena), el Ministerio de la Presidencia (Minpre) y la Junta del Distrito Municipal de Maizal, en Valverde.

Los informes, elaborados conforme a la Constitución y la Ley 18-24, abarcan períodos comprendidos entre 2013 y 2021 y revelan observaciones sobre los estados de ejecución presupuestaria y financieros de cada entidad.

Instituciones auditadas y períodos

  • Maizal (Valverde): ejecución presupuestaria 2013-2016.
  • Mirex: ejecución presupuestaria 2017-2018.
  • Mimarena: estados financieros 2017-2019.
  • Minpre: ejecución presupuestaria 2020-2021.

Seguimiento obligatorio

Las auditorías incluyen recomendaciones de mejora que deberán ser cumplidas y supervisadas por la Cámara de Cuentas en coordinación con la Contraloría General de la República, las unidades de control interno y otras instancias competentes.

Con estas disposiciones, la CCRD busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
JCE abre propuestas económicas para emisión de la nueva cédula

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

JCE abre propuestas económicas para emisión de la nueva cédula

Noticias 0
 El consorcio EMDOC fue habilitado para continuar en el...

Orgullo y belleza: Miss Universo y Miss RD llegan al Palacio Nacional

Sociales 0
El mandatario y la vicepresidenta Raquel Peña destacan el...

Los cinco del PRM contra los 20 del PLD (hoy mejor que ayeer)

Juan T H 0
Por JUAN T H La Republica Dominicana vive hoy momentos...

¿Qué pasó esta semana?

JCE abre propuestas económicas para emisión de la nueva cédula

Noticias 0
 El consorcio EMDOC fue habilitado para continuar en el...

EE.UU. confisca más de 700 millones de dólares en activos a Nicolás Maduro; Cabello desestima acusaciones

Noticias 0
En su programa semanal transmitido por Venezolana de Televisión...

Ministerio Público arresta a una mujer vinculada a la Operación Discovery 3.0

Noticias 0
La imputada, quien funge como administradora de una financiera...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group