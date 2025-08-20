El exlíder de Héroes del Silencio aclara que Amaral nunca le quitó el puesto como telonera de Bob Dylan en 2004 y rechaza el bulo que derivó en ataques misóginos contra la cantante

Madrid, (EFE).- Enrique Bunbury salió al frente de un rumor que lleva circulando dos décadas y que recientemente se reavivó en redes sociales: la versión de que Eva Amaral le habría quitado el puesto como telonera de Bob Dylan en 2004 y que, en represalia, él compuso la canción Puta desagradecida.

“Amaral no me quitó el puesto en absoluto”

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el exlíder de Héroes del Silencio aclaró que la historia es falsa. “Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo”, afirmó tajante.

Bunbury recordó que en 2004 el dúo Amaral fue contratado para abrir los conciertos de Dylan en España. Tras la lesión en la mano del guitarrista Juan Aguirre, el promotor Gay Mercader le contactó para una posible sustitución. “Cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan”, explicó.

Respuesta a los ataques en redes

El rumor volvió a encenderse en las últimas semanas, acompañado de insultos y ofensas machistas contra Eva Amaral. La propia cantante respondió el pasado 15 de agosto en la red social X:

“En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces, ¿por qué no le preguntas a @bunburyoficial? Creemos que es hora de que se cuente la verdad y de paso de que sus seguidores nos dejen en paz”.

Amaral ha denunciado en reiteradas ocasiones los mensajes “chungos” y “misóginos” recibidos durante años, asegurando que este tipo de ataques forman parte de una cultura de violencia machista en el entorno digital.

Bunbury pide frenar la rumorología

El artista zaragozano aseguró que no acostumbra a responder a “rumorologías, ni dimes y diretes”, pero reconoció que decidió pronunciarse por el malestar que ha generado en Amaral y en sus seguidores. Con esta declaración, Bunbury busca cerrar definitivamente un capítulo de especulaciones que ha marcado injustamente la trayectoria de la cantante.