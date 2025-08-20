El suceso ocurrió en Chennai y coincide con la polémica orden del Tribunal Supremo de retirar a los perros callejeros de Nueva Delhi

Nueva Delhi, (EFE).- Un hombre de 48 años falleció en la ciudad de Chennai, al sur de la India, tras ser atacado por un perro de raza pitbull, lo que reavivó el debate nacional sobre la peligrosidad de ciertas razas y el futuro de los perros callejeros en el país.

El incidente se produjo el martes cuando Karunakaran, un jornalero, pasaba frente a la vivienda de su vecina. El pitbull, que era utilizado como perro guardián, se soltó y lo atacó brutalmente, provocándole heridas mortales en el muslo y las partes íntimas, según informó la policía a medios locales.

La dueña del animal también resultó herida al intentar contenerlo. Posteriormente, fue arrestada bajo cargos de muerte por negligencia, mientras que el perro fue retenido por las autoridades y puesto en aislamiento.

Una raza prohibida

El pitbull se encuentra en la lista de 23 razas prohibidas cuya importación, cría y venta fueron vetadas por el gobierno central en 2024. Sin embargo, la aplicación de esa prohibición está suspendida debido a una orden judicial.

Debate encendido en India

El ataque ocurre en un contexto de tensión social tras la polémica decisión del Tribunal Supremo de India, que la semana pasada ordenó la retirada y confinamiento permanente de todos los perros callejeros en Nueva Delhi para frenar la crisis de mordeduras y casos de rabia.

La medida desató una ola de protestas de activistas y celebridades que denuncian una vulneración de los derechos de los animales. El propio presidente de la corte anunció que la resolución será revisada.