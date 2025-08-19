28.8 C
Orgullo y belleza: Miss Universo y Miss RD llegan al Palacio Nacional

El mandatario y la vicepresidenta Raquel Peña destacan el talento y la proyección internacional de ambas reinas de belleza en un encuentro cargado de distinción y orgullo nacional

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña recibieron este martes en el Palacio Nacional a la Miss Universo 2024, María Victoria Kjær, y a la Miss República Dominicana Universo 2025, Jennifer Ventura.

El encuentro de cortesía se realizó a las 3:00 de la tarde en el salón privado de la casa de gobierno, en un ambiente cargado de cordialidad y distinción. Durante la reunión, el mandatario y la vicemandataria resaltaron el talento y la proyección internacional de ambas reinas de belleza, subrayando la importancia de su rol como representantes de valores y de la identidad cultural.

En la actividad estuvieron presentes la directora de la franquicia Miss Universo República Dominicana, Magali Febles; el empresario artístico George Nader; y María José Undxa.

Miss Universo 2024

María Victoria Kjær Theilvig es modelo y reina de belleza danesa, y se convirtió en la primera representante de Dinamarca en obtener la corona de Miss Universo. Nacida en Søborg, al sureste de Copenhague, también es bailarina profesional, empresaria y aspirante a abogada.

Miss República Dominicana Universo 2025

Jennifer Ventura, representante de la provincia Barahona, resultó electa recientemente como Miss República Dominicana Universo 2025. Su elección fue celebrada como un reconocimiento a la diversidad y talento de la mujer dominicana en los certámenes internacionales de belleza.

 

