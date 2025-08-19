28.8 C
MUMBA abrirá sus puertas en 2026 como nueva experiencia cultural en la Ciudad Colonial

El proyecto incluye el Museo del Merengue y la Bachata, dedicado a dos ritmos declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

Santo Domingo.– En el corazón de la Ciudad Colonial, se presentó oficialmente MUMBA, una experiencia cultural integral que abrirá sus puertas en marzo de 2026 y que celebra la música, la identidad y la creatividad dominicana a través de la unión de tradición, gastronomía, tecnología y diseño.

El núcleo museístico de este espacio será el Museo del Merengue y la Bachata, dedicado a dos ritmos que constituyen símbolos de la nación y que han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

MUMBA
Alguno de los artistas que asitieron a la actividad

“MUMBA es un acto de amor y de responsabilidad. Queremos crear un espacio vivo donde nuestra música, danza y cultura se celebren todos los días, no como piezas estáticas, sino como experiencias permanentes que inviten a bailar, cantar, descubrir y sentir orgullo de lo que somos”, expresó el cantautor y gestor cultural José Antonio Rodríguez, artífice de las declaratorias internacionales del merengue y la bachata.

Domingo Reyes, Sócrates Aguasvivas Hoepelman, Louis Broker, Nono Rodríguez, Liza Ortega, Louis Broker y José Antonio Rodríguez.çjpg
Un proyecto multidisciplinario

MUMBA contará con diversos espacios que transforman el patrimonio intangible en experiencias tangibles:

  • Museo del Merengue y la Bachata: con realidad aumentada, ambientaciones interactivas y la posibilidad de grabar tu propio merengue o bachata.
  • El Perico Ripiao: escenario principal y estudio de grabación profesional abierto al público.
  • El Bucajaya: recorrido interactivo con tecnología NFC para descubrir historias y anécdotas de la cultura dominicana.
  • El Tumbarrocío: café-bar central con propuestas gastronómicas que cambian entre el día y la noche.
  • El Bacharengue: bar indoor con tarima interactiva, proyecciones inmersivas y un Hi-Fi Lounge de vinilos.
  • Pal’agayú: tienda cultural con piezas y productos de identidad dominicana.
Jatnna Tavárez y Pavel Núñez
Un equipo de experiencia y visión

El proyecto está liderado por Louis Broker, creador de espacios icónicos como Jalao y Pat’e Palo; José Antonio Rodríguez, cantautor y exministro de Cultura; Cynthia Roberts, especialista en museografía con trayectoria en el Smithsonian; Nono Rodríguez, productor cultural; Liza Ortega, arquitecta galardonada; y Sócrates Aguasvivas, coordinador general.

“MUMBA será tan nuestro como las canciones que cantamos en familia; un lugar para encontrarnos, aprender y disfrutar, proyectando nuestra cultura al mundo”, afirmó el productor Nono Rodríguez.

Con esta iniciativa, la Ciudad Colonial contará con un nuevo referente cultural y turístico que reforzará su valor como Patrimonio de la Humanidad y punto de encuentro para visitantes nacionales e internacionales.

 

Redacción

