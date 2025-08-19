28.8 C
Noticias

Ministerio Público arresta a una mujer vinculada a la Operación Discovery 3.0

Por: Redacción

Fecha:

La imputada, quien funge como administradora de una financiera vinculada al grupo criminal, es investigada por servir como testaferra

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público arrestó este martes a una mujer acusada de testaferrato dentro de la estructura desmantelada con la Operación Discovery 3.0, luego de una orden judicial.

La detenida fue apresada mientras salía de la audiencia en la Suprema Corte de Justicia, donde se conocía el proceso de extradición a Estados Unidos de uno de los principales cabecillas de la red, quien aceptó de manera voluntaria ser entregado a las autoridades estadounidenses.

La imputada, quien funge como administradora de una financiera vinculada al grupo criminal, es investigada por servir como testaferra, lo que constituye una violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El órgano persecutor informó que será sometida a la justicia en las próximas horas y solicitará prisión preventiva como medida de coerción.

Solicitudes de coerción en Santiago

Por la misma operación, el Ministerio Público también pidió al Juzgado de Atención Permanente de Santiago que se imponga 18 meses de prisión preventiva contra otros implicados y que el caso sea declarado complejo. La audiencia fue aplazada para el 20 de agosto.

La medida fue presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a fiscales de Santiago.

Extradiciones en curso

La Suprema Corte de Justicia decidió mantener en prisión a cuatro dominicanos que aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por delitos cometidos como parte de la estructura criminal.

Además, la alta corte conocerá próximamente la extradición de otro integrante del entramado, quien guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres de Santiago.

La llamada “Estafa de los abuelos”

El grupo es requerido por la justicia estadounidense por diversos delitos, entre ellos fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, principalmente en perjuicio de personas de avanzada edad.

La Operación Discovery 3.0 es la continuación de un proceso de investigación que llevaba más de dos años en curso y que sigue el mismo esquema desarticulado en las operaciones Discovery y Discovery 2.0, con las que el Ministerio Público ha golpeado estructuras dedicadas al fraude transnacional.

Redacción
Redacción

