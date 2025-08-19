28.8 C
JCE abre propuestas económicas para emisión de la nueva cédula

El consorcio EMDOC fue habilitado para continuar en el proceso, mientras que otros oferentes quedaron fuera por incumplimientos

Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE), a través del Comité de Compras y Contrataciones, abrió este martes el sobre B que contenía las propuestas económicas de la licitación pública internacional JCE-CCC-LPI-2024-0001, destinada a seleccionar el consorcio que suplirá los equipos, materiales y servicios para la emisión de la nueva Cédula de Identidad y Cédula de Identidad y Electoral.

El Comité de Compras y Contrataciones estuvo encabezado por su presidente, Luis A. Mora, e integrado además por Bilbania Batista Liz, directora general Administrativa; Denny Díaz Mordán, consultor jurídico; Joel Lantigua Peralta, director de Planificación y Desarrollo; José Cuello de la Cruz, director Financiero; Luis Vílchez Marranzini, director de Acceso a la Información; Ana Ysabel Salvador, subcoordinadora; y como notario actuante, Emilio Garden Lendor.

Sin adjudicación todavía

Previo a la apertura, Mora aclaró que este acto “no constituye una adjudicación”, sino un procedimiento de apertura. La decisión final se dará a conocer en los próximos días, de acuerdo con los resultados de la evaluación.

Oferentes y resultados

En el proceso participaron tres consorcios:

  1. Consorcio EMDOC, integrado por GSI Internacional Inc, IQtek Solutions, Muhlbauer, Ultra Tech y Veridos.
  2. Consorcio ID Secure IDS, representado por Midas Dominicana.
  3. Consorcio Cédula 4.0 RD, encabezado por Copy Solutions International.
Tras la validación de las documentaciones y pruebas de concepto, el Comité habilitó únicamente al consorcio EMDOC, al cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley 340-06 y el reglamento interno de la JCE. En cambio, los consorcios ID Secure IDS y Cédula 4.0 RD quedaron inhabilitados por incumplimientos en los requisitos.

Transparencia del proceso

Al concluir la reunión, Mora informó que toda la documentación relacionada con este proceso estará disponible en la página de transparencia del portal web de la institución, para consulta pública.

 

