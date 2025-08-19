La iniciativa busca reducir la brecha tecnológica y preparar a los jóvenes para la economía digital del futuro

Santiago.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) encabezó en el Gran Teatro del Cibao el lanzamiento y entrega de 30 mil becas del programa Talento Digital RD, un proyecto que ofrece formación gratuita en habilidades digitales intermedias y avanzadas, con el objetivo de eliminar barreras económicas y garantizar igualdad de oportunidades para la capacitación tecnológica.

El programa cuenta con el respaldo de Cymetria y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está diseñado para preparar a los dominicanos frente a las demandas del mercado laboral digital y el ecosistema emprendedor.

El presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, destacó que Talento Digital RD impulsa la transformación tecnológica del país. “Muy a pesar de que solo el 12 % de las personas se forman en áreas tecnológicas, quienes lo hacen tienen un 71 % más de probabilidades de ingresar al mundo laboral. Con estas becas damos un impulso real al futuro de nuestra juventud”, afirmó.

Compromiso del Gobierno

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, recordó que al inicio de la actual gestión solo existían 5 mil becas en áreas STEM, cifra que se duplicó en el primer mandato a 10 mil. “En este segundo mandato nos hemos propuesto una meta aún más ambiciosa: superar las 30 mil becas para el año 2026”, aseguró.

Voces del sector

De su lado, Óscar Dueñas, CEO de Cymetria, señaló que la clave del éxito está en “aprender a aprender”, destacando que su equipo acompañará a los becados en todo el proceso para transformar conocimientos en empleos reales y emprendimientos exitosos.

En tanto, Darián Vargas, de la Dirección de Habilidades Digitales del INDOTEL, afirmó que estas 30 mil becas representan “30 mil milagros para transformar vidas”, al ofrecer a los jóvenes el mejor pasaporte hacia el futuro: la educación.

Formación intensiva e innovadora

La formación se desarrollará bajo la metodología Bootcamp, con dos rutas clave: la de empleabilidad, enfocada en fortalecer perfiles profesionales y facilitar acceso a vacantes; y la de emprendimiento, orientada a potenciar ideas de negocio, innovación y creación de empresas digitales. Los participantes contarán con acompañamiento constante de expertos del sector.

Estas becas se suman a las 500 otorgadas a estudiantes de escuelas públicas en la primera edición del Premio al Mérito Estudiantil en disciplinas STEM, impulsado por INDOTEL, fortaleciendo así el compromiso de reducir la brecha digital en el país.

La convocatoria está disponible en www.talentodigital.gob.do y es liderada por INDOTEL con el apoyo de la empresa colombiana Cymetria #TalentMakers, referente en Latinoamérica en este tipo de programas.

Al acto asistieron autoridades gubernamentales y legislativas, entre ellas la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el alcalde Ulises Rodríguez; el senador Daniel Rivera; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; y otros representantes del sector público.