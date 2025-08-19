La exhibición comercial más importante del Cibao se celebrará del 1 al 5 de octubre en el Parque Central de Santiago

Santiago.– La Cámara de Comercio y Producción de Santiago anunció el lema oficial de la 38.ª edición de Expo Cibao 2025: “Marcas con voz, empresas con propósito”. El evento se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre en el Parque Central de Santiago, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la transformación empresarial de la región norte del país.

Bajo los ejes de marketing, comunicación y visión comercial, esta edición resalta la importancia de que las empresas no solo sean visibles, sino también auténticas, relevantes y comprometidas con la sociedad.

“Hoy más que nunca, las empresas tienen la responsabilidad y la oportunidad de levantar su voz para influir positivamente. No basta con comunicar lo que hacen, sino también por qué lo hacen. En Expo Cibao queremos visibilizar a las organizaciones que entienden su rol como agentes de cambio”, expresó Luis Campos Jorge, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.

Una plataforma con propósito

Expo Cibao 2025 enfatizará la evolución del liderazgo empresarial, la coherencia entre lo que las marcas dicen y hacen, y la construcción de confianza en un entorno donde consumidores y comunidades demandan mayor transparencia, compromiso y ética.

Cada edición del evento adopta una consigna que refleja los objetivos que guían la exhibición. En esta ocasión, el lema invita a las marcas a proyectar su identidad mediante estrategias de comunicación efectivas y a fortalecer lazos basados en el valor compartido.

Considerada la exhibición comercial multisectorial más relevante de la región, Expo Cibao congregará a cientos de empresas con el propósito de inspirar, conectar y consolidar un modelo de desarrollo económico y social con impacto sostenible.