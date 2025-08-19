32.8 C
Santo Domingo
martes, agosto 19, 2025
InicioEntretenimientoConversatorio sobre el cemí de algodón en el Centro Cultural Taíno Casa...
Entretenimiento

Conversatorio sobre el cemí de algodón en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Entretenimiento

Centro Cultural Taíno Casa del Cordón presenta guía didáctica para docentes

Material educativo facilita conocimiento y promoción de la cultura...
Entretenimiento

Popular celebra apertura del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón 

  Ofreció un concierto magistral de la Orquesta Sinfónica y...

 

El Banco Popular promueve un encuentro para explorar los misterios ancestrales de esta pieza única de la cosmovisión taína

Santo Domingo, R.D.– El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, realizará el conversatorio “El cemí de algodón: Desvelando sus misterios ancestrales” el miércoles 20 de agosto, a las 7:00 de la noche, en sus instalaciones de la Ciudad Colonial.

Durante la actividad se explorará la historia, el simbolismo y la travesía de esta pieza ceremonial única, descubierta en el siglo XIX en la península de Bahoruco y actualmente resguardada en la Universidad de Turín, en Italia.

El cemí de algodón es considerado una de las manifestaciones más enigmáticas y espirituales de la cosmovisión taína, objeto de estudio de arqueólogos, antropólogos y especialistas en la cultura antillana a nivel internacional.

El diálogo contará con la participación de Manuel García Arévalo, empresario, arqueólogo e investigador de la cultura taína, acompañado por Cristian Martínez Villanueva, arquitecto, artista visual y estudioso de las civilizaciones prehispánicas. La conversación será moderada por el asesor cultural del centro, José Enrique Delmonte.

Una experiencia para reconectar con nuestras raíces

El evento forma parte de la programación cultural del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, que promueve el conocimiento, el diálogo y la reflexión como herramientas para fortalecer la identidad nacional.

Al igual que todas las actividades del centro, el conversatorio será abierto al público y sin costo, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a la historia y fomentar la valoración del legado de los primeros pobladores de la isla.

Casa del Cordón, patrimonio vivo

La Casa del Cordón, construida en 1503 y considerada una de las primeras viviendas civiles en piedra del continente americano, funge hoy como espacio cultural dedicado a la divulgación de la cultura taína. Allí se exhibe de forma permanente una colección de más de 350 piezas prehispánicas cedidas por la Fundación García Arévalo, que reflejan el mestizaje y la riqueza patrimonial de los pueblos originarios de la República Dominicana.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Amarilys Germán, manager de Juan Luis Guerra, reconocida por la Academia Latina de la Grabación
Artículo siguiente
INDOTEL lanza en Santiago 30 mil becas del programa Talento Digital RD

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Expo Cibao 2025 anuncia su lema: “Marcas con voz, empresas con propósito”

Noticias 0
 La exhibición comercial más importante del Cibao se celebrará...

INDOTEL lanza en Santiago 30 mil becas del programa Talento Digital RD

Noticias 0
 La iniciativa busca reducir la brecha tecnológica y preparar...

Amarilys Germán, manager de Juan Luis Guerra, reconocida por la Academia Latina de la Grabación

Entretenimiento 0
La Academia Latina de la Grabación distingue a la...

¿Qué pasó esta semana?

Misterio en la cumbre de Alaska: Trump y Putin muestran sonrisas al inicio y silencio al final

Noticias 0
Los líderes de EE.UU. y Rusia negociaron más de...

Alerta de viaje de EE.UU. golpea a Acapulco y Guerrero: hoteleros temen freno al turismo

Noticias 0
Empresarios advierten que la advertencia del Departamento de Estado...

Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco reelegidos presidentes del Congreso para 2025-2026

Noticias 0
Ambos legisladores destacaron los retos del Congreso para el...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group