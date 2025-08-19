El Banco Popular promueve un encuentro para explorar los misterios ancestrales de esta pieza única de la cosmovisión taína

Santo Domingo, R.D.– El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, realizará el conversatorio “El cemí de algodón: Desvelando sus misterios ancestrales” el miércoles 20 de agosto, a las 7:00 de la noche, en sus instalaciones de la Ciudad Colonial.

Durante la actividad se explorará la historia, el simbolismo y la travesía de esta pieza ceremonial única, descubierta en el siglo XIX en la península de Bahoruco y actualmente resguardada en la Universidad de Turín, en Italia.

El cemí de algodón es considerado una de las manifestaciones más enigmáticas y espirituales de la cosmovisión taína, objeto de estudio de arqueólogos, antropólogos y especialistas en la cultura antillana a nivel internacional.

El diálogo contará con la participación de Manuel García Arévalo, empresario, arqueólogo e investigador de la cultura taína, acompañado por Cristian Martínez Villanueva, arquitecto, artista visual y estudioso de las civilizaciones prehispánicas. La conversación será moderada por el asesor cultural del centro, José Enrique Delmonte.

Una experiencia para reconectar con nuestras raíces

El evento forma parte de la programación cultural del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, que promueve el conocimiento, el diálogo y la reflexión como herramientas para fortalecer la identidad nacional.

Al igual que todas las actividades del centro, el conversatorio será abierto al público y sin costo, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a la historia y fomentar la valoración del legado de los primeros pobladores de la isla.

Casa del Cordón, patrimonio vivo

La Casa del Cordón, construida en 1503 y considerada una de las primeras viviendas civiles en piedra del continente americano, funge hoy como espacio cultural dedicado a la divulgación de la cultura taína. Allí se exhibe de forma permanente una colección de más de 350 piezas prehispánicas cedidas por la Fundación García Arévalo, que reflejan el mestizaje y la riqueza patrimonial de los pueblos originarios de la República Dominicana.