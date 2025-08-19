La Academia Latina de la Grabación distingue a la ejecutiva dominicana junto a Maricarmen “Tuti” Bou, Paula Kaminsky y Rozalén

Santo Domingo.– La ejecutiva dominicana Amarilys Germán, reconocida por su amplia trayectoria en la industria musical y por ser la manager del multipremiado artista Juan Luis Guerra, ha sido seleccionada por la Academia Latina de la Grabación® como una de las Leading Ladies of Entertainment 2025.

El anuncio, realizado este 19 de agosto en Miami, incluye también a Maricarmen “Tuti” Bou, vicepresidenta de Sony Music Entertainment en Puerto Rico; Paula Kaminsky, directora general de Global Talent Services US (GTS); y la cantautora española Rozalén, activista y referente de la música en su país.

El programa Leading Ladies of Entertainment, creado hace nueve años, reconoce a mujeres profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino que han hecho contribuciones significativas e inspirado a futuras líderes.

Trayectoria de Amarilys Germán

Desde 1998, Amarilys Germán ha sido pieza clave en la carrera internacional de Juan Luis Guerra, liderando giras, estrategias de proyección y producciones que han consolidado al artista como uno de los íconos de la música latina. También ha trabajado con artistas como Maná, Ricky Martin y Shakira, además de haber sido fundamental en los primeros pasos de Vicente García.

Su gestión ha sido reconocida por su visión estratégica, capacidad de resiliencia y entrega al desarrollo de la música dominicana en escenarios internacionales.

El evento

La ceremonia privada de reconocimiento se llevará a cabo durante la Semana del Latin GRAMMY® en Las Vegas, con el respaldo de Amazon Music, que repite como patrocinador oficial y que, además, hará una donación al Fondo de Becas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY®.

El grupo de homenajeadas, junto a las distinguidas en ediciones anteriores, tendrá la oportunidad de integrarse al Programa de Mentoría Leading Ladies of Entertainment, impulsado por la Fundación Cultural Latin GRAMMY®, con el objetivo de guiar a nuevas generaciones de mujeres en la industria musical.

“Este galardón no solo honra la trayectoria de Amarilys Germán, sino que también destaca el aporte de la mujer dominicana al desarrollo cultural y musical de la región”, señaló la Academia en su comunicado.