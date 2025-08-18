La diputada de La Fuerza del Pueblo destacó iniciativas en educación, salud, justicia y trabajo comunitario, con un enfoque en la política con rostro humano

Santo Domingo. – La diputada del Distrito Nacional por el partido La Fuerza del Pueblo (FP), Selinée Méndez, presentó su rendición de cuentas correspondiente al período legislativo 2024-2025, en un audiovisual transmitido por televisión nacional e internacional y en plataformas digitales, resaltando una gestión marcada por propuestas legislativas de impacto, cercanía comunitaria y compromiso con una política con rostro humano.

“La política no solo se hace en el Congreso, también se construye en las calles, en las comunidades y en los corazones de la gente”, expresó Méndez, al destacar que su labor durante el año incluyó 26 iniciativas entre proyectos de ley y resoluciones en educación, salud, políticas sociales y fortalecimiento comunitario.

Proyectos legislativos y reformas impulsadas

Entre las iniciativas más relevantes impulsadas por Méndez se encuentran:

Apoyo y promoción de la aprobación del nuevo Código Penal .

. Proyecto para establecer la enseñanza obligatoria de la Constitución en centros educativos.

en centros educativos. Reparación de instalaciones deportivas y del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís .

. Modificación de la Ley 210-19 sobre símbolos patrios .

. Proyectos en materia de salud mental y de sanciones por negligencia en la provisión de cupos educativos .

y de . Citación al ministro de Educación para rendir cuentas sobre la crisis del sistema educativo.

Reconocimiento a personalidades dominicanas en la gastronomía, el deporte y la moda.

Además, en apoyo a otros legisladores, Méndez respaldó iniciativas como la creación del Parque Nacional Manolo Tavárez Justo, la tipificación del ecocidio como delito ambiental, la inclusión de la lengua de señas en la educación superior, la subvención de medicamentos de uso continuo y medidas para restringir la comercialización de productos de nicotina sin combustión.

“Nuestro deber como legisladores es traducir las necesidades de la gente en leyes que transformen realidades”, puntualizó la diputada.

Rol en comisiones y presencia internacional

Como vicepresidenta de la Comisión de Turismo, Méndez representó al país en FITUR 2025, promoviendo un modelo de turismo inclusivo y sostenible. También participó en los debates sobre la reforma fiscal, en iniciativas para la conclusión de obras inconclusas y en propuestas para mejorar la gestión del agua en Santo Domingo.

“Las comisiones son el laboratorio donde se forjan consensos y nacen las soluciones que luego impactan la vida del ciudadano común”, señaló.

Asimismo, participó en escenarios internacionales como el World Law Congress 2025, el II Congreso Nacional de Medios Digitales y RS, y foros organizados por FUNGLODE en Europa, Estados Unidos y República Dominicana.

Cercanía comunitaria y apoyo social

Más allá de su rol legislativo, Méndez destacó la importancia de mantener contacto directo con las comunidades. Resaltó la caminata solidaria “Yo Corro por Ti”, que recaudó más de RD$ 584,000 para el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, así como jornadas de entrega de alimentos, juguetes y actividades educativas para jóvenes.

“Representar es escuchar, caminar junto a la gente, tender la mano en momentos difíciles y celebrar juntos los logros. Esa es la política que creo y defiendo”, enfatizó.

Apuesta por la juventud

El programa “Diputado por un Día” permitió que estudiantes de colegios, liceos y universidades conocieran de cerca el funcionamiento del Congreso. Méndez también impartió charlas sobre liderazgo, Constitución y ciudadanía en la PUCMM y el Liceo Unión Panamericana.

Compromiso con rostro humano

Al concluir, la legisladora reafirmó su visión de servicio:

“No hemos llegado hasta aquí solos, hemos llegado con ustedes. Con quienes creyeron, con quienes nos exigieron más y con quienes nos recordaron cada día que la política se hace para servir. Seguiremos legislando con rostro humano, representando con valentía y gestionando con el corazón”, afirmó.