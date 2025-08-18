31.8 C
Santo Domingo
lunes, agosto 18, 2025
Ministro Andrés Bautista juramenta a Félix Reyna como director de la DIECOM

Santo Domingo.—* El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó este lunes a Félix Reyna, designado por el presidente Luis Abinader, mediante el Decreto 461-25, como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).

El acto de juramentación se realizó en el despacho del director de la DIECOM, y durante el mismo, el ministro Bautista indicó que Félix Reyna posee una trayectoria y experiencia suficientes para contribuir positivamente, en términos de comunicaciones, a la gestión del presidente Luis Abinader.

“Sabemos de su experiencia, el compromiso y la voluntad de hacer las cosas bien, lo que ayudará a la gestión del presidente Luis Abinader, que está dando todo su tiempo, empeño y su vida al servicio del país, cumpliendo el compromiso de transparencia y eficiencia”, expresó el ministro Bautista.

De su lado, el recién juramentado director de la DIECOM, Félix Reyna, indicó que asume estas nuevas funciones con responsabilidad y compromiso.

“Asumo esta responsabilidad con la firme decisión de trabajar hombro con hombro para comunicar con transparencia y promover los logros de la gestión del presidente Luis Abinader, siempre al servicio de la ciudadanía”, expresó Reyna.

Durante el acto protocolar estuvo presente Abel José Guzmán Then, quien fue designado como subdirector de la DIECOM, y Homero Figueroa, director saliente.

Sobre Félix Reyna

Comunicador con trayectoria en estrategia y gestión de medios. Se le reconoce por su experiencia como vocero institucional en diversas dependencias estatales y por su capacidad en la coordinación de equipos y el diseño de campañas de comunicación pública. En DIECOM asumirá la conducción de las políticas de comunicación y la articulación estratégica entre las instituciones del Gobierno y los medios.

Posee estudios especializados en Comunicación Estratégica y en Economía para Periodistas. Además, es fundador del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). Ha sido director de medios nacionales como Rahintel, Canal 7; Telefutura, Canal 23, y Diario vespertino La Noticia, así como corresponsal internacional de CNN en Español y de Univisión Canal 41.

Además, fue director de Comunicaciones de la Junta Central Electoral (JCE) y director de Comunicaciones de la Universidad O&M.

