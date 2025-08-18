El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, juramentó este lunes a Rafael Adolfo Pérez De León como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), en cumplimiento del decreto presidencial 461-25 emitido ayer por el Poder Ejecutivo.

Pérez De León, ingeniero industrial de profesión, cuenta con formación especializada en liderazgo para la gestión pública. Hasta su reciente designación, se desempeñó como director general del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), cargo que ocupaba desde el año 2020.

Durante su gestión en Promese/Cal, también integró el Gabinete de Salud, donde contribuyó a la articulación de políticas públicas en el área sanitaria.

Al asumir el cargo en el INABIE, Pérez De León expresó su compromiso de garantizar el bienestar integral del estudiantado, a través de programas que fortalezcan el acceso equitativo a servicios esenciales en el ámbito educativo.

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) es una dependencia del Ministerio de Educación encargada de diseñar y ejecutar políticas orientadas a garantizar el bienestar físico y social de los estudiantes del sistema público preuniversitario.