Ocho provincias continúan bajo aviso meteorológico; se esperan lluvias, ráfagas de viento y mar de fondo hasta el miércoles

Santo Domingo. – El huracán Erin, actualmente de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, continúa alejándose de la República Dominicana, pero sus bandas nubosas seguirán incidiendo en gran parte del territorio, generando lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y un oleaje anormal en la costa Atlántica, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) en su boletín de este lunes 18 de agosto.

Oleaje y avisos

El organismo mantiene aviso meteorológico para ocho provincias por riesgo de oleaje peligroso, mar de fondo, corrientes de resaca y olas de hasta 10 pies de altura, además de posibles inundaciones urbanas.

📍 Provincias en aviso:

La Altagracia

El Seibo

Hato Mayor

Samaná

María Trinidad Sánchez

Espaillat

Puerto Plata

Montecristi

Pronóstico por regiones

Distrito Nacional y Santo Domingo : nublados ocasionales con chubascos pasajeros, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

: nublados ocasionales con chubascos pasajeros, tronadas aisladas y ráfagas de viento. Noreste y litoral atlántico : aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas.

: aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas. Cordillera Central y zona fronteriza : lluvias dispersas en la tarde y primeras horas de la noche.

: lluvias dispersas en la tarde y primeras horas de la noche. Sureste y suroeste: chubascos aislados, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre 22 °C y 24 °C en la mínima, y entre 33 °C y 35 °C en la máxima.

Evolución del huracán

Erin se localiza a unos 170 kilómetros al nor/noreste de Gran Turk Island, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y desplazamiento al noroeste a 20 km/h. Aunque estará cada vez más distante, sus efectos indirectos seguirán hasta el miércoles.

Para mañana martes, los remanentes nubosos continuarán provocando aguaceros y tronadas en la tarde. El miércoles, los efectos locales de calor y humedad podrían generar chubascos y tronadas aisladas, especialmente en provincias del Cibao y la Línea Noroeste.

Resumen

Erin sigue siendo categoría 4 , aunque alejado del país.

, aunque alejado del país. Persisten aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias.

en varias provincias. Oleaje peligroso en la costa Atlántica.

en la costa Atlántica. Ocho provincias permanecen bajo aviso meteorológico.