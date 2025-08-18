26.8 C
Santo Domingo
lunes, agosto 18, 2025
Noticias

Huracán Erin se aleja del país pero mantiene oleaje peligroso en la costa Atlántica

Por: Redacción

Fecha:

Ocho provincias continúan bajo aviso meteorológico; se esperan lluvias, ráfagas de viento y mar de fondo hasta el miércoles

Santo Domingo. – El huracán Erin, actualmente de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, continúa alejándose de la República Dominicana, pero sus bandas nubosas seguirán incidiendo en gran parte del territorio, generando lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y un oleaje anormal en la costa Atlántica, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) en su boletín de este lunes 18 de agosto.

Oleaje y avisos

El organismo mantiene aviso meteorológico para ocho provincias por riesgo de oleaje peligroso, mar de fondo, corrientes de resaca y olas de hasta 10 pies de altura, además de posibles inundaciones urbanas.

📍 Provincias en aviso:

  • La Altagracia
  • El Seibo
  • Hato Mayor
  • Samaná
  • María Trinidad Sánchez
  • Espaillat
  • Puerto Plata
  • Montecristi

Pronóstico por regiones

  • Distrito Nacional y Santo Domingo: nublados ocasionales con chubascos pasajeros, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
  • Noreste y litoral atlántico: aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas.
  • Cordillera Central y zona fronteriza: lluvias dispersas en la tarde y primeras horas de la noche.
  • Sureste y suroeste: chubascos aislados, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre 22 °C y 24 °C en la mínima, y entre 33 °C y 35 °C en la máxima.

Evolución del huracán

Erin se localiza a unos 170 kilómetros al nor/noreste de Gran Turk Island, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y desplazamiento al noroeste a 20 km/h. Aunque estará cada vez más distante, sus efectos indirectos seguirán hasta el miércoles.

Para mañana martes, los remanentes nubosos continuarán provocando aguaceros y tronadas en la tarde. El miércoles, los efectos locales de calor y humedad podrían generar chubascos y tronadas aisladas, especialmente en provincias del Cibao y la Línea Noroeste.

Resumen

  • Erin sigue siendo categoría 4, aunque alejado del país.
  • Persisten aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias.
  • Oleaje peligroso en la costa Atlántica.
  • Ocho provincias permanecen bajo aviso meteorológico.

 

Redacción


