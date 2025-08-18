Aunque degradado a categoría 3, el fenómeno generó curiosidad, surfistas en las playas y advertencias de las autoridades

Nagua (República Dominicana), (EFE).— La costa norte de la República Dominicana vivió este domingo los efectos del huracán Erin, que, pese a haberse degradado a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y desplazarse a centenares de kilómetros al norte del país, provocó fuerte oleaje y ráfagas de viento.

En las playas de Nagua, grupos de curiosos desafiaron la advertencia del Gobierno dominicano de no acercarse a la orilla del Atlántico.

“Tenemos miedo de que pueda pasar algo, pero por ahora solamente se está alineando el paso del huracán”, declaró a EFE Alexandra García, empleada de una tienda cercana a la costa.

Otro residente, Francis de La Rosa, explicó: “Al escuchar de una tormenta, vine a chequear y veo que está bien brava la mar. He venido a supervisar y a ver si uno puede quedarse en casa”.

Surfistas desafían el mar

Mientras tanto, un grupo de surfistas aprovechó el oleaje para practicar.

“Nosotros andamos buscando olas por el huracán. Llevamos diez años haciendo esto”, dijo Gaudy Estrella, aficionada al surf.

“Está cayendo agua, pero no tan fuerte. Lo veo como un día normal. Los surfistas practican teniendo un límite, porque si se pone muy fuerte, a veces vienen las autoridades y los sacan. Por ahora las olas están buenas, pero no son muy peligrosas”, agregó Ramón Antonio, otro visitante.

Alerta meteorológica

Las autoridades mantienen la alerta verde (mínima) en 11 provincias del norte y este del país.

De acuerdo con el boletín más reciente del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el huracán Erin —el primero de la temporada en el Atlántico— se ubicaba a unos 269 kilómetros de Samaná, con un desplazamiento al oeste/noroeste a 20 km/h y vientos máximos sostenidos de 205 km/h.