26.8 C
Santo Domingo
lunes, agosto 18, 2025
InicioNoticiasHuracán Erin provoca fuerte oleaje y mantiene en alerta a la costa...
Noticias

Huracán Erin provoca fuerte oleaje y mantiene en alerta a la costa norte de RD

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Huracán Erin se aleja del país pero mantiene oleaje peligroso en la costa Atlántica

 Ocho provincias continúan bajo aviso meteorológico; se esperan lluvias,...
Noticias

COE mantiene alerta por huracán Erin; prohíben uso de playas en la costa Atlántica

El fenómeno categoría 3 genera oleaje de hasta 12...
Noticias

COE eleva alerta amarilla por efectos del huracán Erin en la costa norte

 Oleaje peligroso, fuertes vientos y lluvias impactarán provincias desde...

 

Aunque degradado a categoría 3, el fenómeno generó curiosidad, surfistas en las playas y advertencias de las autoridades

Nagua (República Dominicana),  (EFE).— La costa norte de la República Dominicana vivió este domingo los efectos del huracán Erin, que, pese a haberse degradado a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y desplazarse a centenares de kilómetros al norte del país, provocó fuerte oleaje y ráfagas de viento.

En las playas de Nagua, grupos de curiosos desafiaron la advertencia del Gobierno dominicano de no acercarse a la orilla del Atlántico.

Tenemos miedo de que pueda pasar algo, pero por ahora solamente se está alineando el paso del huracán”, declaró a EFE Alexandra García, empleada de una tienda cercana a la costa.

Otro residente, Francis de La Rosa, explicó: “Al escuchar de una tormenta, vine a chequear y veo que está bien brava la mar. He venido a supervisar y a ver si uno puede quedarse en casa”.

Huracán Erin provoca fuerte oleaje y mantiene en alerta a la costa norte de RD
Fotografía que muestra el oleaje del mar este domingo, en Nagua (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Surfistas desafían el mar

Mientras tanto, un grupo de surfistas aprovechó el oleaje para practicar.
Nosotros andamos buscando olas por el huracán. Llevamos diez años haciendo esto”, dijo Gaudy Estrella, aficionada al surf.

“Está cayendo agua, pero no tan fuerte. Lo veo como un día normal. Los surfistas practican teniendo un límite, porque si se pone muy fuerte, a veces vienen las autoridades y los sacan. Por ahora las olas están buenas, pero no son muy peligrosas”, agregó Ramón Antonio, otro visitante.

Alerta meteorológica

Las autoridades mantienen la alerta verde (mínima) en 11 provincias del norte y este del país.

De acuerdo con el boletín más reciente del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el huracán Erin —el primero de la temporada en el Atlántico— se ubicaba a unos 269 kilómetros de Samaná, con un desplazamiento al oeste/noroeste a 20 km/h y vientos máximos sostenidos de 205 km/h.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Hallan en Alaska documentos confidenciales olvidados antes de la cumbre Trump–Putin
Artículo siguiente
Selinée Méndez rinde cuentas de su gestión legislativa 2024-2025

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Huracán Erin se aleja del país pero mantiene oleaje peligroso en la costa Atlántica

Noticias 0
 Ocho provincias continúan bajo aviso meteorológico; se esperan lluvias,...

Escabrosa recta final

En Especial 0
En Especial Cristhian JiménezEl presidente Luis Abinader relanza su gobierno...

Selinée Méndez rinde cuentas de su gestión legislativa 2024-2025

Noticias 0
La diputada de La Fuerza del Pueblo destacó iniciativas...

¿Qué pasó esta semana?

INDOTEL celebra primera edición de Juventud Conectada

Noticias 0
El evento promovió la inclusión, equidad y participación de...

Marileidy Paulino logra su tercera victoria en la Liga Diamante 2025

Deportes 0
 La campeona olímpica dominicana ganó en el Memorial Kamila...

Jennifer Ventura, representante de Barahona, es coronada Miss Universo RD 2025

Sociales 0
La joven dominicana conquistó la corona nacional y representará...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group