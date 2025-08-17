La clínica ofrece servicios de nutrición, medicina estética, anti-edad y tricología con un equipo de especialistas de amplia trayectoria.

Punta Cana.– Con una emotiva ceremonia que reunió a clientes, allegados y amigos, quedó inaugurado el nuevo centro de RSP, bajo la dirección de la doctora Margelly Candelier, la doctora Nelsy Mateo y el doctor Rafael Santos Pelegrín.

El proyecto marca un paso importante en la expansión de la marca, que ya acumula más de 15 años de trayectoria en Santo Domingo y cinco en La Romana.

Un centro integral de salud y bienestar

Durante la apertura, los invitados recorrieron las modernas instalaciones y conocieron la propuesta integral de servicios, que combina nutrición, medicina estética, anti-edad y tricología.

El doctor Rafael Santos Pelegrín destacó que la nueva sede refleja el compromiso de RSP con la excelencia y la innovación:

“Este centro refleja nuestro compromiso con la excelencia, equipado con la tecnología más avanzada y respaldado por un equipo médico dedicado a su bienestar integral. La doctora Nelsy Mateo, la doctora Margelly Candelier y yo compartiremos con ustedes nuestra pasión, ética y compromiso por la medicina anti-edad, regenerativa y anti-obesidad”.

Compromiso con la calidad

La ceremonia concluyó con un brindis, donde se reafirmó la misión de RSP de seguir ofreciendo calidad, confianza y excelencia en cada tratamiento.

El doctor Santos Pelegrín subrayó la importancia de la apertura en Punta Cana:

“Llegamos con la firme promesa de transformar vidas, devolver la vitalidad y potenciar su bienestar”.

Horario de servicios

El nuevo centro abre sus puertas de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Con esta inauguración, RSP consolida su liderazgo en el sector de la medicina estética y regenerativa en la región Este del país.