RSP abre moderno centro médico en Punta Cana

La clínica ofrece servicios de nutrición, medicina estética, anti-edad y tricología con un equipo de especialistas de amplia trayectoria.

Punta Cana.– Con una emotiva ceremonia que reunió a clientes, allegados y amigos, quedó inaugurado el nuevo centro de RSP, bajo la dirección de la doctora Margelly Candelier, la doctora Nelsy Mateo y el doctor Rafael Santos Pelegrín.

El proyecto marca un paso importante en la expansión de la marca, que ya acumula más de 15 años de trayectoria en Santo Domingo y cinco en La Romana.

Un centro integral de salud y bienestar

Durante la apertura, los invitados recorrieron las modernas instalaciones y conocieron la propuesta integral de servicios, que combina nutrición, medicina estética, anti-edad y tricología.

RSP abre moderno centro médico en Punta Cana
Dr. Rafael Santos Pelegrín, Miguelina Camilo y Franklin Cruz

El doctor Rafael Santos Pelegrín destacó que la nueva sede refleja el compromiso de RSP con la excelencia y la innovación:

“Este centro refleja nuestro compromiso con la excelencia, equipado con la tecnología más avanzada y respaldado por un equipo médico dedicado a su bienestar integral. La doctora Nelsy Mateo, la doctora Margelly Candelier y yo compartiremos con ustedes nuestra pasión, ética y compromiso por la medicina anti-edad, regenerativa y anti-obesidad”.

Dres. Margelly Candelier, Nelsys Mateo
Dres. Margelly Candelier, Nelsys Mateo

Compromiso con la calidad

La ceremonia concluyó con un brindis, donde se reafirmó la misión de RSP de seguir ofreciendo calidad, confianza y excelencia en cada tratamiento.

El doctor Santos Pelegrín subrayó la importancia de la apertura en Punta Cana:

“Llegamos con la firme promesa de transformar vidas, devolver la vitalidad y potenciar su bienestar”.

Horario de servicios

El nuevo centro abre sus puertas de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Con esta inauguración, RSP consolida su liderazgo en el sector de la medicina estética y regenerativa en la región Este del país.

 

