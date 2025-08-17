30.8 C
Santo Domingo
domingo, agosto 17, 2025
Punta Catalina 2 regresa al SENI y promete aliviar los apagones

La unidad entró este domingo con un aporte inicial de 16.98 megavatios y alcanzó 233.58 megas en la mañana

Santo Domingo– La unidad 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina reingresó este domingo al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), lo que permitirá reducir de manera considerable los apagones que han afectado al país desde su salida de operación.

La empresa informó que la planta fue encendida a las 6:00 de la mañana con un aporte inicial de 16.98 megavatios, y que a las 10:00 a. m. ya generaba 233.58 megavatios. Su capacidad máxima es de 360 megavatios.

“Luego de cinco días de intensos trabajos de mantenimiento, en los que el personal técnico laboró sin pausa, 24 horas al día, se logró restablecer la unidad en el menor tiempo posible”, explicó la empresa en un comunicado.

La visita presidencial

El sábado, el presidente Luis Abinader visitó las instalaciones de Punta Catalina y, a través de su oficina, pidió disculpas a la población por los apagones. El mandatario aseguró entonces que la unidad 2 volvería al sistema este domingo.

Manifestó además su preocupación y angustia por la situación generada tras la salida de esta planta, a la que se sumaron también Los Mina II y Sibao, lo que supuso la pérdida de alrededor de un 15 % de la demanda nacional, en un momento en que el consumo eléctrico superaba los 4,000 megavatios.

 

