El cuerpo de Gustavo Talmaré fue hallado en una laguna; autoridades no descartan ninguna hipótesis

Santo Domingo, (EFE).– La Policía Nacional investiga las circunstancias en que murió el joven prospecto de béisbol Gustavo Talmaré, de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado la noche del viernes en una laguna situada en la zona de El Toro de Guerra, detrás de una academia de formación deportiva.

De acuerdo con un informe preliminar de la Dirección Regional Santo Domingo Este, el adolescente falleció por asfixia por inmersión (ahogamiento), tras presuntamente haber caído en el agua mientras buscaba frutos. Sin embargo, las autoridades aclararon que esta versión no es definitiva.

Caso en investigación

El caso fue asumido por el Departamento de Investigación de Homicidios, que se encuentra recabando testimonios y evidencias para determinar cómo y por qué el joven llegó a la laguna.

La Academia Amaury Nina, donde Talmaré se formaba como pelotero, informó que el adolescente había participado en un juego de práctica el viernes en la tarde y que, como de costumbre, fue despachado junto a otros compañeros al finalizar la jornada.

Posteriormente, se enteraron de que algunos jugadores se desplazaron hasta la zona donde ocurrió la tragedia, a unos 40 minutos del complejo, sin autorización de los entrenadores ni supervisión de adultos.

“No tenemos detalles exactos de qué hacía Gustavo en ese lugar. Las autoridades están haciendo las investigaciones correspondientes, y como academia estamos colaborando en todo lo necesario”, expresó Amaury Nina, director de la institución.

Llamado a la prudencia

La Policía Nacional informó este sábado que el caso está en fase de investigación y llamó a la prudencia mientras se esclarecen los hechos. Aunque se maneja la hipótesis de que el joven cayó accidentalmente en la laguna, las autoridades no descartan ninguna posibilidad.