Estados Unidos reclama en extradición a varios dominicanos acusados de fraude informático y lavado de activos

Santo Domingo, .– El Ministerio Público informó este domingo que solicitará prisión preventiva ante la Suprema Corte de Justicia contra uno de los imputados reclamados en extradición por Estados Unidos, vinculado a la red desmantelada en la Operación Discovery 3.0.

Con esta persona, que se entregó de manera voluntaria el fin de semana, suman ya cinco los dominicanos requeridos en extradición por las autoridades estadounidenses, indicó el organismo en una nota de prensa.

Procesos en la Suprema Corte

El pasado viernes, la Suprema Corte de Justicia impuso prisión preventiva a otro de los señalados, quien fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago, mientras se conoce el fondo de la solicitud.

Asimismo, el alto tribunal fijó para el martes la audiencia de coerción a los demás imputados que también enfrentan solicitud de extradición.

Acusaciones en EE. UU.

De acuerdo con la información, los señalados son reclamados debido a que presuntamente integraban una estructura que, a través de plataformas digitales, se dedicaba a cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, afectando principalmente a personas de avanzada edad residentes en Estados Unidos.

Operación Discovery 3.0

La operación fue ejecutada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de Santiago y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.

La investigación también contó con la cooperación del Buró Federal de Investigación (FBI), que de manera simultánea realizó allanamientos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri.