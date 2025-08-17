30.8 C
Santo Domingo
domingo, agosto 17, 2025
Lula y Noboa se unen contra Trump

Presidentes de Brasil y Ecuador buscan respuesta común a los aranceles de EE. UU. y refuerzan lazos bilaterales en Brasilia.

Río de Janeiro, 17 ago (EFE).– El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibirá este lunes en Brasilia a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, en un encuentro que busca fortalecer la relación bilateral y coordinar una estrategia frente a los aranceles de Estados Unidos.

Washington impuso el 6 de agosto un arancel adicional del 50 % a productos brasileños y un 15 % a los ecuatorianos, golpeando directamente a las economías de ambos países. Lula ha conversado en las últimas semanas con líderes de los BRICS y de la Unión Europea para buscar salidas conjuntas y ahora pretende sumar a sus aliados latinoamericanos.

El año pasado, el intercambio comercial alcanzó 1.090 millones de dólares, con superávit para Brasil. Entre los productos que exporta están papel, automóviles, trigo y calzado, mientras que Ecuador coloca en el mercado brasileño pescados, crustáceos, confitería y plásticos.

La cita comenzará en el Palacio de Planalto a las 11:00 hora local (14:00 GMT). Luego, Lula y Noboa se trasladarán al Palacio de Itamaraty para un almuerzo oficial.

Por la tarde, Noboa se reunirá con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, además de miembros de la Corte Suprema, para tratar temas de medioambiente, comercio exterior e integración regional.

Brasil es el primer destino de la gira internacional del presidente ecuatoriano, que también lo llevará a Uruguay y Argentina, acompañado por su canciller Gabriela Sommerfeld y una comitiva de alto nivel.

Con esta reunión, Brasil y Ecuador buscan proyectar unidad frente a las presiones de Washington y abrir paso a nuevos mercados en medio de la tensión comercial.

 

