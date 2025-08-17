La estrella eslovena se recupera del susto ante Letonia y estará lista para liderar a su selección en el torneo europeo.

Redacción deportes, (EFE).– El capitán de Eslovenia, Luka Doncic, encendió las alarmas este sábado tras retirarse lesionado en un amistoso contra Letonia, pero la Federación Eslovena de Baloncesto confirmó que no tiene lesión y que jugará el Eurobasket 2025.

El susto en el amistoso

En el minuto 4 del tercer cuarto, Doncic cayó al suelo junto a un compañero que impactó sobre su rodilla derecha. El jugador de los Los Ángeles Lakers se marchó cojeando a los vestuarios y no regresó al partido, lo que generó preocupación entre sus seguidores y medios internacionales.

La federación reaccionó rápido y envió un mensaje tranquilizador en sus redes sociales:

“El capitán Luka Dončić, que afortunadamente terminó el partido contra Letonia sin lesiones, también entrenará con el equipo”.

Preparación rumbo al Eurobasket

Eslovenia viene de caer ante Letonia en su penúltimo amistoso de preparación, pero tendrá revancha este martes cuando reciba a Reino Unido en el Arena Stožice de Liubliana.

El objetivo es llegar en plena forma al Eurobasket 2025, que se celebrará entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre en cuatro sedes: Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia.

Grupo complicado para Eslovenia

La selección eslovena fue sorteada en el Grupo D, donde enfrentará a Islandia, Francia, Polonia, Bélgica e Israel. El papel de Doncic será fundamental para competir en un grupo considerado de alto nivel.

La presencia del base es una buena noticia para los aficionados y para el propio torneo, ya que su talento lo convierte en uno de los jugadores más seguidos del campeonato.

Doncic, clave para el espectáculo

Doncic no solo es el líder indiscutido de Eslovenia, también es una de las estrellas globales de la NBA, y su participación garantiza espectáculo y competitividad.

Con la confirmación de que no hay lesión, Eslovenia podrá preparar el torneo con tranquilidad y con la confianza de tener a su capitán en plenitud.