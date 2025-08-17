Movimientos impactan a Banreservas, Refidomsa, Senasa, DIECOM, INABIE y OMSA

Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este domingo 17 de agosto el decreto 461-25, con el que introduce importantes cambios en su gabinete en áreas clave de la economía, la comunicación gubernamental, la protección social, la movilidad y la salud.

Samuel Pereyra pasa a Refidomsa

El doctor Samuel Pereyra Rojas fue designado presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), tras cinco años al frente del Banco de Reservas. Abogado egresado de la PUCMM, con especialidad en Derecho Comercial en la Universidad Panthéon-Assas de París, ha ejercido en derecho corporativo, telecomunicaciones e inversión extranjera. Fue director de finanzas de la campaña presidencial de Abinader y es miembro fundador del PRM.

Leonardo Aguilera asume Banreservas

El doctor Leonardo Aguilera Batista, quien se desempeñaba como presidente ejecutivo de Refidomsa desde 2020, pasa a ser el nuevo presidente ejecutivo del Banco de Reservas. Aguilera es académico, consultor económico y político, presidente fundador del Centro Económico del Cibao, y autor de obras en economía y política. Ha asesorado en países como México, Haití y El Salvador.

Cambios en comunicación del Gobierno

El decreto designa a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM). Comunicador de larga trayectoria, ha sido vocero en varias instituciones estatales.

Asimismo, Carlos Alberto Caminero Sánchez fue nombrado director de Prensa de la Presidencia. Periodista con amplia experiencia, ha trabajado en medios nacionales e internacionales, especializado en comunicación política.

Como subdirector de DIECOM fue designado Abel José Guzmán Then, periodista y analista político, con experiencia como editor y columnista en medios de circulación nacional.

Salud y protección social

El doctor Edward Rafael Guzmán Padilla asumirá como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Guzmán tiene trayectoria en administración pública y políticas sociales, con experiencia en salud y seguridad social.

El doctor Virgilio Cedano Cedano fue nombrado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria, con reconocida trayectoria en medicina comunitaria.

Transporte y servicios estudiantiles

El ingeniero Onéximo Antonio González fue designado vicepresidente ejecutivo de la OMSA, aportando su experiencia en modernización del transporte y planes de movilidad urbana.

En tanto, Rafael Adolfo Pérez de León asumirá como director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), con experiencia en programas de alimentación escolar y asistencia social.

Nueva viceministra en la Presidencia

La comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez fue designada viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es activista y dirigente gremial, con trayectoria en proyectos de participación ciudadana y defensa de derechos laborales.

Un gabinete fortalecido

Con estas designaciones, el presidente Luis Abinader refuerza su equipo de Gobierno en sectores estratégicos, buscando consolidar la transparencia, la eficiencia y el servicio ciudadano en beneficio del país.