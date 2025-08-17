27.8 C
Leonardo Aguilera asume la presidencia ejecutiva del Banco de Reservas

Por: Redacción

Sustituye a Samuel Pereyra tras su designación en Refidomsa

Santo Domingo. – El doctor Leonardo Aguilera Batista fue designado como nuevo presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), en sustitución de Samuel Pereyra Rojas, quien pasó a encabezar el Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

Aguilera se desempeñaba desde 2020 como presidente ejecutivo de Refidomsa, cargo en el que impulsó procesos de fortalecimiento institucional y de modernización en el sector energético.

Académico, consultor económico y político, Aguilera es presidente fundador del Centro Económico del Cibao (CEC), con más de tres décadas de trayectoria en la investigación de la opinión pública y asesoría estratégica. Ha sido consultor en República Dominicana, México, Haití y El Salvador, además de miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP).

El nuevo titular de Banreservas es autor de varias publicaciones en las áreas de economía y política, y posee estudios especializados en economía y política realizados tanto en la entonces Unión Soviética como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Con esta designación, el Gobierno busca reforzar la estrategia de crecimiento y expansión del principal banco estatal, considerado un pilar del sistema financiero nacional y motor de apoyo a los sectores productivos del país.

 

Redacción
Redacción

