Los papeles revelaban itinerarios, teléfonos de funcionarios y hasta el menú de la reunión

Washington, (EFE).— Turistas hospedados en un hotel cercano a la base militar de Elmendorf-Richardson, en Alaska (EE.UU.), donde el viernes se reunieron los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin, encontraron documentos confidenciales de la Oficina de Protocolo de la Casa Blanca que habrían sido olvidados en una impresora del centro de negocios del hotel.

De acuerdo con la emisora NPR, los papeles —ocho páginas en total— fueron hallados alrededor de las 9:00 de la mañana del 15 de agosto, apenas horas antes de la cumbre, y contenían horarios, ubicaciones de la agenda, números de teléfono de funcionarios y detalles logísticos del encuentro. Los huéspedes que los hallaron tomaron fotografías de su contenido, a las que tuvo acceso EFE.

Itinerario y regalos oficiales

Las dos primeras páginas detallaban el itinerario de las delegaciones estadounidense y rusa, los salones reservados para conversaciones privadas y preparativos de prensa, así como el lugar de la entrevista de Trump con Fox News, emitida tras la reunión.

Los documentos, con el sello de la Oficina del Jefe de Protocolo, también revelaban que Trump planeaba obsequiar a Putin un busto de águila calva, símbolo nacional de EE.UU.

Delegaciones y protocolo

La lista incluía los nombres de todos los integrantes de ambas comitivas. En el caso ruso, se añadía incluso la pronunciación fonética de los apellidos, incluido el de Putin. También se especificaba la ubicación de los invitados en el almuerzo previsto —que finalmente no se celebró—, con Trump y Putin sentados frente a frente.

Del lado estadounidense, Trump habría estado acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth; la jefa de Despacho, Susie Wiles; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el de Comercio, Howard Lutnick; y el enviado especial, Steve Witkoff.

En la mesa rusa se contemplaba la presencia del canciller Serguéi Lavrov y el asesor presidencial Yuri Ushakov.

Menú revelado

El almuerzo previsto incluía ensalada verde con vinagreta de champán, la opción de filete miñón con salsa de brandy o fletán con patatas cremosas y espárragos, y de postre una crème brûlée.

La reacción de la Casa Blanca

Consultada por NPR, la Casa Blanca restó importancia a la filtración, calificando los documentos simplemente como “un menú de almuerzo de varias páginas”. Sin embargo, la revelación supone un nuevo episodio de descuido en el manejo de información sensible durante la administración Trump.

En marzo, altos funcionarios compartieron datos sobre un bombardeo en Yemen en un chat de Signal, sin percatarse de que un periodista estaba incluido en el grupo. Y en abril, según The New York Times, el entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría compartido datos militares en otro chat que incluía a familiares y a su abogado personal.