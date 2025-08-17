27.8 C
Santo Domingo
Félix Reyna es designado director de DIECOM

Sustituye a Homero Figueroa en la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental

Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Félix Antonio Reyna Echevarría como nuevo director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), mediante el decreto 461-25. Reyna sustituye en el cargo a Homero Figueroa, quien estuvo al frente de esa dependencia durante el primer mandato del actual Gobierno.

Reyna es un comunicador con amplia experiencia en estrategia y gestión de medios, habiéndose desempeñado como vocero institucional en diversas dependencias del Estado. Se ha destacado por su capacidad para la coordinación de equipos de comunicación y en el diseño de campañas de información pública, consolidándose como un perfil versátil en el área gubernamental.

Con esta designación, el Gobierno apuesta por fortalecer la estrategia comunicacional del Estado, consolidando los vínculos con la ciudadanía y asegurando una gestión enfocada en la transparencia y la efectividad de la información pública.

 

