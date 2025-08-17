30.8 C
Explosión cerca de centro de votación donde sufragará Andrónico Rodríguez en Bolivia

El incidente no dejó daños ni heridos y el proceso electoral transcurre con normalidad

La Paz, (EFE).– Una explosión se registró este domingo en las inmediaciones del centro de votación donde el candidato presidencial boliviano de la alianza Popular, Andrónico Rodríguez, tiene previsto emitir su voto en las elecciones generales celebradas en esta jornada.

Testigos reportaron a medios locales que el fuerte estruendo se escuchó en el patio trasero del colegio José Carrasco, en la localidad de Entre Ríos, Cochabamba (centro). Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladaron al lugar para tomar declaraciones e iniciar las investigaciones.

El fiscal a cargo, Juan Carlos Campero, indicó que el hecho no provocó daños materiales ni personales, y aclaró que la votación se desarrolla con normalidad.

Integrantes de la Policía de Bolivia investigan una explosión de dinamita cerca del lugar donde el candidato de alianza Popular, Andrónico Rodríguez, votará en las elecciones generales este domingo, en Entre Ríos (Bolivia). EFE/ Juan Carlos Torrejón

Candidato en campaña

El equipo de campaña de Rodríguez informó que el candidato acudirá a votar a las 11:00 hora local (15:00 GMT).

Rodríguez, considerado en su momento el heredero político de Evo Morales (2006-2019), decidió presentarse por su cuenta tras distanciarse del exmandatario, quien lo calificó de “traidor”.

Según las encuestas, el aspirante de izquierda se encuentra en tercera o cuarta posición, por debajo de los opositores Samuel Doria Medina (alianza Unidad) y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, quienes podrían enfrentarse en una inédita segunda vuelta.

Jornada electoral

Más de 7,5 millones de bolivianos están convocados a las urnas en territorio nacional para elegir al presidente, vicepresidente y parlamentarios del Legislativo, mientras que 369.308 ciudadanos ejercerán su derecho al voto en el exterior.

 

