Villa 14 de Septiembre (Bolivia), (EFE).– El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), cumplió su promesa y anuló su voto en las elecciones generales de este domingo, denunciando un supuesto plan de fraude a favor del oficialista Eduardo del Castillo.

Sospechas sobre el mando militar

Morales criticó duramente la decisión del presidente Luis Arce de cambiar al alto mando de las Fuerzas Armadas a solo tres días de los comicios, una medida que calificó de “sospechosa”.

“El cambio del mando militar faltando dos o tres días para las elecciones levanta muchos comentarios, (para que) solamente el alto mando militar garantice al candidato que gane con fraude”, declaró.

Denuncia presión sobre funcionarios

El exmandatario acusó al Movimiento al Socialismo (MAS) de obligar a funcionarios del Estado a votar por el candidato oficialista y de presionar a sus familias para garantizar sufragios a favor de Del Castillo.

“Con los funcionarios y cada uno con cinco personas dicen que quieren ganar las elecciones”, señaló Morales, antes de insistir en que “el voto nulo será el primero si no hay fraude”.

Llamado a reunión nacional

El líder cocalero anunció que el miércoles convocará a una “reunión nacional” en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, para analizar los resultados.

Inhabilitado por un fallo constitucional, Morales quedó fuera de la contienda presidencial. Ante ello, impulsó una campaña a favor del voto nulo, alegando que “sin su candidatura, no hay un candidato que represente al pueblo”.

Choque con el Gobierno

El exmandatario también respondió a las declaraciones del ministro de Gobierno, Roberto Ríos, quien lo acusó de preparar movilizaciones para boicotear las elecciones.

“¿De dónde se inventan que va a haber movilización? Están anunciando ya el fraude y, si hace fraude, los del Trópico y toda Bolivia se va a movilizar”, advirtió.

Elecciones bajo tensión

Más de 7,5 millones de bolivianos están llamados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y parlamentarios, mientras que otros 369.308 ciudadanos votarán desde el exterior.

La jornada electoral se desarrolla bajo alta tensión política, marcada por la ruptura entre Morales y Arce, y por acusaciones de manipulación del proceso.

