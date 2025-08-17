30.8 C
Santo Domingo
domingo, agosto 17, 2025
COE mantiene alerta por huracán Erin; prohíben uso de playas en la costa Atlántica

El fenómeno categoría 3 genera oleaje de hasta 12 pies, lluvias intensas y ráfagas de tormenta

Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que el huracán Erin, actualmente de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, continúa representando un riesgo para el país con vientos sostenidos de 205 km/h y efectos indirectos que incluyen oleaje anormal, lluvias intensas y ráfagas de viento.

El fenómeno se encontraba a 320 km al nor/noroeste de San Juan, Puerto Rico, y a 280 km al noreste de Punta Cana, moviéndose hacia el oeste/noroeste a 20 km/h. Se espera que realice un giro hacia el norte entre lunes y martes.

Efectos previstos

  • Oleaje de hasta 12 pies sobre el litoral Atlántico.

  • Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del Este, el Cibao y el Gran Santo Domingo.

  • Riesgo de inundaciones repentinas por crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Provincias bajo alerta

El COE mantiene alerta amarilla en toda la franja costera desde La Altagracia hasta Montecristi, mientras que en alerta verde se encuentran provincias como Santo Domingo, Distrito Nacional, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Hato Mayor y El Seibo.

Restricciones

  • Todas las embarcaciones en la costa Atlántica deben permanecer en puerto.

  • En la costa Caribeña se permite navegar con precaución.

  • Prohibido el uso de playas y deportes acuáticos en la franja atlántica.

  • La población debe evitar acercarse a la costa para observar el oleaje.

Recomendaciones del COE

  • Padres deben controlar a sus hijos y evitar el uso de ríos, arroyos y balnearios en provincias bajo alerta.

  • Conductores deben extremar precauciones por visibilidad reducida.

  • Residentes en zonas de alto riesgo próximos a ríos o cañadas deben estar atentos a posibles crecidas.

  • Mantener contacto con organismos de protección civil (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Policía Nacional) y llamar al 809-472-0909 o al 911 ante cualquier emergencia.

