30.8 C
Santo Domingo
domingo, agosto 17, 2025
InicioNoticiasBanco Popular, empresa más sostenible del país y una de las líderes...
Noticias

Banco Popular, empresa más sostenible del país y una de las líderes de la región, según Summa

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Banco Popular capacita a periodistas sobre mercado de valores

Taller y podcast impulsan educación financiera y cultura de...
Noticias

El Banco Popular dona cinco mil metros cuadrados al Ayuntamiento Cristóbal

  San Cristóbal. El pasado 2 de junio de 2025,...
Sociales

Banco Popular presenta la nueva Visa Infinite Prestige

La tarjeta de crédito se relanzó en la séptima...

Ocupa el primer lugar en la República Dominicana y el cuarto en la región

Santo Domingo, D.N. –  El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la revista centroamericana Summa como la empresa más sostenible de la República Dominicana y una de las más destacadas en sostenibilidad de toda la región, de acuerdo con el Ranking de las Empresas Más Sostenibles de América Central y República Dominicana 2025.
En la clasificación por país la entidad bancaria ocupa la primera posición y, en el listado general de las empresas más sostenibles de la región, el Banco Popular ocupa el cuarto lugar entre 100 compañías evaluadas de Centroamérica y República Dominicana.
Este reconocimiento se basa en un sondeo regional realizado entre el 1 de mayo y el 2 de junio de 2025, con la participación de más de 1,200 empresarios, altos ejecutivos y líderes corporativos de todos los sectores económicos. Los encuestados nominaron a las empresas que consideran más sostenibles en sus países, valorando indicadores clave de desempeño y compromisos en materia ambiental, social y de gobernanza.
Enfoque integral de la sostenibilidad
Según la revista Summa, las compañías que encabezan el ranking han evolucionado hacia un enfoque integral que incluye la protección de ecosistemas, la reducción de emisiones, la innovación, la ética, la transparencia y la creación de valor social. Estos atributos, subraya el medio, son hoy factores decisivos para la competitividad y permanencia de las organizaciones en un entorno cada vez más exigente.
“Este reconocimiento de Summa reafirma que nuestra estrategia de sostenibilidad está alineada con las mejores prácticas internacionales y con nuestro propósito de generar valor compartido para nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad. En el Banco Popular, la sostenibilidad es un compromiso permanente con el desarrollo del país”, expresó el señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular.
El sondeo de la revista también revela que 92% de los colaboradores de las empresas mejor posicionadas se sienten orgullosos y motivados de formar parte de una organización sostenible. Asimismo, 87% considera fundamental que su empleador tenga prácticas responsables y más de 89% valora la existencia de metas claras para reducir el impacto ambiental y políticas de ahorro de agua, energía y combustible.
Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Evo Morales anula su voto y acusa fraude

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

RSP abre moderno centro médico en Punta Cana

Sociales 0
  La clínica ofrece servicios de nutrición, medicina estética, anti-edad...

Evo Morales anula su voto y acusa fraude

Noticias 0
El expresidente boliviano asegura que el Gobierno de Luis...

Luka Doncic al Eurobasket sin lesiones

Deportes 0
  La estrella eslovena se recupera del susto ante Letonia...

¿Qué pasó esta semana?

Policía investiga muerte de prospecto de béisbol de 14 años en Santo Domingo Este

Noticias 0
  El cuerpo de Gustavo Talmaré fue hallado en una...

Explosión cerca de centro de votación donde sufragará Andrónico Rodríguez en Bolivia

Noticias 0
  El incidente no dejó daños ni heridos y el...

COE mantiene alerta por huracán Erin; prohíben uso de playas en la costa Atlántica

Noticias 0
El fenómeno categoría 3 genera oleaje de hasta 12...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group