Ocupa el primer lugar en la República Dominicana y el cuarto en la región

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la revista centroamericana Summa como la empresa más sostenible de la República Dominicana y una de las más destacadas en sostenibilidad de toda la región, de acuerdo con el Ranking de las Empresas Más Sostenibles de América Central y República Dominicana 2025.

En la clasificación por país la entidad bancaria ocupa la primera posición y, en el listado general de las empresas más sostenibles de la región, el Banco Popular ocupa el cuarto lugar entre 100 compañías evaluadas de Centroamérica y República Dominicana.

Este reconocimiento se basa en un sondeo regional realizado entre el 1 de mayo y el 2 de junio de 2025, con la participación de más de 1,200 empresarios, altos ejecutivos y líderes corporativos de todos los sectores económicos. Los encuestados nominaron a las empresas que consideran más sostenibles en sus países, valorando indicadores clave de desempeño y compromisos en materia ambiental, social y de gobernanza.

Enfoque integral de la sostenibilidad

Según la revista Summa, las compañías que encabezan el ranking han evolucionado hacia un enfoque integral que incluye la protección de ecosistemas, la reducción de emisiones, la innovación, la ética, la transparencia y la creación de valor social. Estos atributos, subraya el medio, son hoy factores decisivos para la competitividad y permanencia de las organizaciones en un entorno cada vez más exigente.

“Este reconocimiento de Summa reafirma que nuestra estrategia de sostenibilidad está alineada con las mejores prácticas internacionales y con nuestro propósito de generar valor compartido para nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad. En el Banco Popular, la sostenibilidad es un compromiso permanente con el desarrollo del país”, expresó el señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular.

El sondeo de la revista también revela que 92% de los colaboradores de las empresas mejor posicionadas se sienten orgullosos y motivados de formar parte de una organización sostenible. Asimismo, 87% considera fundamental que su empleador tenga prácticas responsables y más de 89% valora la existencia de metas claras para reducir el impacto ambiental y políticas de ahorro de agua, energía y combustible.