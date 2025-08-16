25.8 C
Noticias

Vente Venezuela denuncia deterioro de salud del periodista preso Víctor Ugas

Por: Redacción

Fecha:

El comunicador, detenido desde agosto de 2024, sufre fiebre prolongada, inflamación y episodios depresivos, según denuncias de ONG y partidos opositores.

Caracas, EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), que lidera María Corina Machado, denunció este sábado el grave deterioro del estado de salud del periodista Víctor Ugas, detenido desde hace casi un año en el marco de la crisis poselectoral de 2024.

“Su integridad no es la misma”

En un comunicado difundido en X, el comité afirmó que, durante su “injusto encarcelamiento”, la salud de Ugas se ha visto afectada de manera notable. “Su integridad física no es la misma”, advirtieron, al tiempo que exigieron su liberación inmediata junto con la de todos los presos políticos en Venezuela.

La madre del comunicador, Yris Azócar, había solicitado en julio a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Penitenciario conocer el estado real de su hijo, mientras pedía “oraciones y plegarias” por su fortaleza.

Denuncias de enfermedad y abandono médico

El partido opositor Voluntad Popular (VP) alertó en ese mismo mes que Ugas necesita “atención médica urgente”, tras presentar fiebre prolongada, inflamación en el rostro, dolor, episodios depresivos y síntomas de disociación.

Según la ONG Espacio Público, el periodista fue detenido el 18 de agosto de 2024 tras un conflicto con el tiktoker Emmanuel Marcano, quien luego se declaró oficialista y habló del caso en televisión junto a Nicolás Maduro.

Ugas fue imputado por “instigación al odio” bajo la Ley Contra el Odio, normativa que organizaciones de derechos humanos califican de arbitraria e inconstitucional por criminalizar la libertad de expresión y usarse con fines de persecución política.

 

Redacción
Redacción

