El estreno de Sergio Francisco en el banquillo txuri-urdin dejó un partido igualado, marcado por el calor y las ocasiones de Brais Méndez

València, (EFE).– El Valencia y la Real Sociedad empataron este viernes en Mestalla en su primer partido de la temporada de Liga, en un choque intenso que finalizó con un reparto de puntos justo, aunque los visitantes gozaron de las mejores oportunidades.

La primera parte estuvo marcada por el calor sofocante, con temperaturas cercanas a los 29 grados y más del 70 % de humedad, que ralentizaron el ritmo del juego. Pese a ello, la Real Sociedad se mostró más incisiva en ataque y dispuso de dos claras ocasiones en las botas de Brais Méndez, que obligaron a la defensa valencianista a emplearse a fondo.

En la segunda mitad, el Valencia intentó estirarse con el empuje de Mestalla y buscó sorprender a la contra, pero careció de claridad en los metros finales. La Real, en el estreno liguero de Sergio Francisco como entrenador, mantuvo la posesión y el control del centro del campo, aunque sin lograr concretar sus llegadas.

Ambos conjuntos hicieron cambios ofensivos en el tramo final, con la entrada de jugadores de refresco, pero el marcador no se movió. El Valencia, bajo la dirección de su técnico, mostró solidez defensiva, mientras que la Real dejó buenas sensaciones en cuanto a organización y juego colectivo, aunque le faltó pegada.

Con este resultado, Valencia y Real Sociedad suman su primer punto de la temporada, en un arranque liguero que deja a ambos equipos con margen de mejora y en busca de mayor contundencia en ataque.