Ambos legisladores destacaron los retos del Congreso para el período 2025-2026, incluyendo la aprobación de códigos y leyes clave

Santo Domingo, 16 ago (EFE).– Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco fueron reelegidos este sábado como presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, para el período legislativo 2025-2026.

De los Santos afirmó que el Congreso tiene el gran reto de mantener el mismo nivel de productividad alcanzado durante el año legislativo que concluye. Destacó además la concordia que predomina en ambas cámaras.

“Juntos laboramos en armonía, tanto así que en esta legislatura se aprobaron 117 proyectos de leyes, de los cuales 60 fueron promulgados. De este total, solo diez son de la autoría del Poder Ejecutivo, lo que reafirma el intenso trabajo realizado por los legisladores durante este año”, expresó el senador en una nota de prensa.

De los Santos agradeció a Dios, a su familia, al Partido Revolucionario Moderno, a los senadores que lo acompañan en sus labores legislativas y a los residentes de su provincia Sánchez Ramírez.

Por su parte, Alfredo Pacheco recordó que la Cámara de Diputados tiene como reto el conocimiento y aprobación de iniciativas de gran importancia para el país, entre ellas un nuevo Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Aguas.

“Somos legisladores comprometidos con el avance legal de nuestro pueblo y es por esto que nos trazamos como objetivo ineludible estudiar, conocer y aprobar en esta legislatura importantes iniciativas como la Ley Orgánica de Deportes”, señaló Pacheco.

El diputado agregó que los legisladores son conscientes del veloz avance del país en todos los órdenes, por lo que se comprometió también con el conocimiento y aprobación de la ley de etiquetado y advertencia nutricional, así como la regulación sobre publicidad y promoción de la alimentación saludable, “como la poseen todos los países que van encaminados hacia la ruta del desarrollo”.