Trump trasladó la propuesta a Zelenski y a líderes europeos; la UE advierte que no aceptará cesiones territoriales

Londres, EFE).– El presidente ruso, Vladímir Putin, habría condicionado el fin de la guerra en Ucrania a que Kiev entregue las regiones de Donetsk y Luhansk, según reveló este sábado el diario Financial Times (FT), citando a cuatro fuentes implicadas directamente en las conversaciones de paz celebradas en Alaska.

De acuerdo con el medio británico, Putin planteó esa exigencia al presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre mantenida el viernes. A cambio, el mandatario ruso habría ofrecido suspender el avance militar en las regiones de Jersón y Zaporiyia.

Trump trasladó la propuesta al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a varios líderes europeos en una llamada telefónica, en la que les pidió “abandonar los esfuerzos para asegurar un alto el fuego de Moscú”, detalló el FT.

Tras la reunión, Putin aseguró estar “sinceramente interesado en poner fin” al conflicto, aunque insistió en que cualquier acuerdo debe ser “sólido y duradero”. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó el diálogo con Trump de “muy importante y sustancial”, aunque evitó dar detalles.

La filtración desató una inmediata reacción en Europa. El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que el movimiento demuestra “la astucia de Putin” y reiteró que “Moscú solo respeta la fuerza”.

Tusk, junto a líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Finlandia y las máximas autoridades de la Unión Europea, emitió una declaración conjunta en la que remarcaron que Kiev debe obtener garantías de seguridad y que “ningún acuerdo puede implicar cesiones territoriales sin el consentimiento de Ucrania”.

El texto subrayó además que cualquier solución negociada debe reconocer el derecho soberano de Ucrania a integrarse en la Unión Europea y en la OTAN.