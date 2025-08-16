Más de 200 manifestaciones se organizan en 34 estados en rechazo a la redistribución de distritos que favorecería al Partido Republicano en las legislativas de 2026.

Jornada de movilización nacional

Washington, (EFE).- Opositores al Gobierno del presidente Donald Trump planean este sábado unas 200 protestas en 34 estados contra el proyecto republicano de redistribuir el mapa electoral de Texas para favorecer a su partido en las elecciones legislativas de 2026.

Las manifestaciones pacíficas tendrán como epicentro el estado sureño, donde se libra una batalla política entre demócratas y republicanos, pero también se extenderán a Nueva York, California, Florida, Illinois y Washington D.C., entre otros.

“Trump intenta robar las elecciones”

“Trump intenta robar las elecciones de 2026 manipulando el sistema y alterando los mapas electorales. Empezó en Texas, pero no se detendrá ahí. Estamos contraatacando”, señalaron los organizadores, respaldados por el Comité Nacional Demócrata (DNC), la coalición Texas for All y la red Planned Parenthood.

En Austin, capital de Texas, se espera reunir a más de 1.000 manifestantes frente al Capitolio estatal.

Redistribución y bloqueo legislativo

El plan de redistribución presentado por legisladores republicanos de Texas busca garantizar al menos cinco escaños adicionales en el Congreso para su partido. En respuesta, más de 50 legisladores demócratas abandonaron el estado en julio para impedir el cuórum y bloquear la votación.

El gobernador Greg Abbott amenazó con arrestos y destituciones para los diputados ausentes y convocó una segunda sesión especial para insistir en la reestructuración de distritos.

Según CNN, los legisladores demócratas podrían regresar bajo condiciones, entre ellas el cierre oficial de la primera sesión estancada y la presentación de un nuevo mapa electoral por parte de California, en respuesta al avance republicano en Texas.