La cantante mexicana de 25 años presenta su disco ‘Au’ tras triunfar en redes sociales y conquistar más de 460 mil oyentes en Spotify

Ciudad de México, (EFE).– Con apenas 25 años, la mexicana Paloma Morphy pasó de grabarse cantando con un ukelele frente al celular a llenar el Lunario de Ciudad de México en su primer concierto en solitario, impulsada por el poder de las redes sociales y una creciente base de seguidores que ya supera los 460 mil oyentes mensuales en Spotify.

Su música pop combina ritmos bailables con letras honestas sobre el amor, el desamor, la salud mental y el paso del tiempo. “Aunque yo estaba triste, siempre era la más alegre, la que trataba de buscar el lado positivo. Convertía mis tragedias en chistes, esa soy yo”, confesó Morphy a EFE.

Tres meses después del lanzamiento de su disco ‘Au’, la cantante afirma que el proyecto se dio “de forma muy orgánica”. Destaca especialmente su tema ‘(sola)’, que le permitió enfrentar sus miedos y aprender a disfrutar de su independencia. “No quiero hits, quiero clásicos”, asegura sobre su visión artística.

Aunque sus inicios en TikTok estuvieron marcados por versiones de Julieta Venegas, Shakira, Natalia Lafourcade o Pablo Alborán, Paloma ha consolidado un estilo propio. Ahora sueña con llenar el Zócalo de la Ciudad de México, realizar una gira mundial de estadios y colaborar con artistas como Rauw Alejandro, Rosalía, Latin Mafia o Bad Bunny.

Tras abandonar la carrera de derecho para dedicarse a la música, lanza un mensaje a los jóvenes: “Que se avienten, que no tengan miedo. El ‘no’ ya lo tienen”.

Con ambición y autenticidad, Paloma Morphy se perfila como una de las nuevas voces femeninas del pop latino que apunta a trascender fronteras.

